После небольшого роста гривна ослабла. Курс НБУ на 18 июня

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 июня, на 3,36 коп. до 26,7760 UAH/USD, в то время, как в среду, 17 июня, средний курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков составил 26,8913 UAH/USD, курс покупки – 26,6339 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 июня, на 10,16 коп. до 26,7424 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,5958 1 доллар США 26,7760 1 швейцарский франк 28,1853 10 иен 2,4928 10 российских рублей 3,8471 1 евро 30,0681

Как сообщали Українські Новини, экономисты прогнозируют, что осенью доллар будет стоить дороже и советуют пока не продавать валюту.

Ранее сообщалось о том, что с 9 по 14 июня Национальный банк Украины устанавливал гривну по 26,6 UAH/USD.

Также в июне по прогнозам финансисов курс гривны будет сохраняться на уровне 26-27 UAH/USD в июне.

Кроме того, экономисты рассказали о главных рисках для украинской экономики, а также дали прогно курса гривны до 2023 года.