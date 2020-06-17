Після невеликого зростання гривня ослабла. Курс НБУ на 18 червня

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 червня, на 3,36 коп. до 26,7760 UAH/USD, тоді як в середу, 17 червня, середній курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків становив 26,8913 UAH/USD курс купівлі – 26,6339 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 червня, на 10,16 коп. до 26,7424 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,5958 1 долар США 26,7760 1 швейцарський франк 28,1853 10 єн 2,4928 10 російських рублів 3,8471 1 євро 30,0681

Як повідомляли Українські Новини, економісти прогнозують, що восени долар буде коштувати дорожче і радять поки що не продавати валюту.

Також в червні за прогнозами фінансистів курс гривні буде зберігатися на рівні 26-27 UAH/USD у червні.

Крім того, економісти розповіли про головні ризики для української економіки, а також дали прогно курсу гривні до 2023 року.