підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 червня 2020, середа, 17:11 6
Фінанси 2020-06-17T18:30:02+03:00
Українські Новини
Після невеликого зростання гривня ослабла. Курс НБУ на 18 червня

Після невеликого зростання гривня ослабла. Курс НБУ на 18 червня

Елена Новикова
Нацбанк, Курс, курс гривні, Офіційний курс
Офіційний курс гривні на 18 червня
Офіційний курс гривні на 18 червня

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 червня, на 3,36 коп. до 26,7760 UAH/USD, тоді як в середу, 17 червня, середній курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків становив 26,8913 UAH/USD курс купівлі – 26,6339 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 червня, на 10,16 коп. до 26,7424 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,5958
1 долар США 26,7760
1 швейцарський франк 28,1853
10 єн 2,4928
10 російських рублів 3,8471
1 євро 30,0681

Як повідомляли Українські Новини, економісти прогнозують, що восени долар буде коштувати дорожче і радять поки що не продавати валюту.

Також в червні за прогнозами фінансистів курс гривні буде зберігатися на рівні 26-27 UAH/USD у червні.

Крім того, економісти розповіли про головні ризики для української економіки, а також дали прогно курсу гривні до 2023 року.

Більше новин про: Нацбанк Курс курс гривні Офіційний курс

Гривня трохи зміцнилася. Курс гривні на міжбанку з...
Після падіння гривня зросла. Курс валют на середу...
У київських обмінниках долар продовжує зростати. К...
Гривня продовжила падіння. НБУ знизив офіційний ку...
В Україні продовжили адаптивний карантин до 31 липня
Потураєва від "Слуги народу" призначили головою комітету з гуманітарної та інформполітики
Новини
МАУ закрила продаж квитків до 1 серпня: скільки рейсів виконають до липня 18:29
Законопроект про гральний бізнес визнали неконституційним, – ЗМІ 18:12
Після одноденного зростання гривня на міжбанку знову просіла 17:57
Щодо дій поліцейського, який затримав противника "Партії Шарія", призначили службове розслідування 17:50
Сьогодні відновлює роботу пункт пропуску на кордоні з Румунією 17:47
більше новин
ФДМУ звернувся до ОПЗ щодо втрати державою 7 млн доларів щомісяця, – відповідь на запит 13:03 Документ
DCH Ярославського разом з мерією організовують у Харкові виробництво трамваїв 14:25
Владислав Мангер заявив, що справа проти нього сфальсифікована прокуратурою 20:55
Нафтогазова та аграрна асоціації звернулись до Президента: мито на імпортне дизпаливо призведе до подорожчання продуктів 12:22
Від маленької квартири у Харкові до вілли в Козині: як Роман Веприцький збагатився на залізниці, - ЗМІ 17:49
більше новин
Олену Зеленську госпіталізували з двобічною пневмонією 10:15
Кількість нових інфікованих коронавірусом зростає другий день поспіль 09:51
Сергій Поярков. Скріншот: YouTube/ НІЧОГО СВЯТОГО з Сергієм Поярковим
Суд розгляне справу про погрози Пояркова на адресу Зеленського 30 червня 17:41
Аеропорт "Київ" сьогодні скасував більшість міжнародних рейсів 08:56
Капітан корабля ВМС України попався на передачі інформації російським спецслужбам 20:51
більше новин
Зеленський запропонував скасувати обов'язкове ЗНО
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok