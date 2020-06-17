Доллар в киевских обменниках продолжает расти. Курс валют 17 июня

В среду средний курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 16 июня на 0,46 коп. до 26,8913 UAH/USD, курс покупки – повысился на 0,01 коп. до 26,6339 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 3,71 коп. до 29,7429 UAH/EUR, курс продажи понизился на 3,95 коп. до 30,3094 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты в обменных пунктах киевских банков:

Доллар США Евро Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,6339 26,8913 29,7429 30,3094 Максимальный 26,7500 27,1000 30,0000 30,7000 Минимальный 26,5000 26,7800 29,4000 30,0500

Ранее Українські Новини сообщали, в период с 9 по 14 июня Нацбанк устанавливал гривну по 26,6. На понедельник НБУ понизил курс гривны до 26,7 UAH/USD. Українські Новини публиковали, как менялся официальный курс за прошлую неделю.

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