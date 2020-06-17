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17 июня 2020, среда, 10:23 266
Финансы 2020-06-17T10:23:02+03:00
Українські Новини
Доллар в киевских обменниках продолжает расти. Курс валют 17 июня

Доллар в киевских обменниках продолжает расти. Курс валют 17 июня

Ирина Николенко
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Курсы валют 17 июня
Курсы валют 17 июня

В среду средний курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 16 июня на 0,46 коп. до 26,8913 UAH/USD, курс покупки – повысился на 0,01 коп. до 26,6339 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 3,71 коп. до 29,7429 UAH/EUR, курс продажи понизился на 3,95 коп. до 30,3094 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты в обменных пунктах киевских банков:

  Доллар США Евро
  Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,6339 26,8913 29,7429 30,3094
Максимальный 26,7500 27,1000 30,0000 30,7000
Минимальный 26,5000 26,7800 29,4000 30,0500

Ранее Українські Новини сообщали, в период с 9 по 14 июня Нацбанк устанавливал гривну по 26,6. На понедельник НБУ понизил курс гривны до 26,7 UAH/USD. Українські Новини публиковали, как менялся официальный курс за прошлую неделю.

Экономисты сделали прогноз курса валют на июнь. Также рассказали, что осенью ожидается повышение курса иностранной валюты. 

Экономисты рассказали, какие главные риски ожидаются для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023 года.

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