В Киеве прогремела гроза и ливень: улицы затопило

Как и предупреждали синоптики о мощных дождях с градом по Украине, в Киеве второй раз за неделю ливень с грозой затопил улицы столицы, многие дороги залило водой и автомобили были вынуждены парковаться на обочинах, чтоб иметь после возможность продолжать движение. Об этом сообщают пользователи Facebook и Instagram.

Дороги Киева оказались залиты водой. От мощного ветра деревья пригибались к земле, а на кадрах роликов видно, как ливень с грозой начал затапливать столичные улицы.

Ранее ливень превратил улицу возле метро "Черниговская" в "море"https://ukranews.com/news/705611-liven-zatopil-dorogu-vozle-metro-v-kieve. Затоплена проезжая часть.

Как сообщали Українські Новини, в центре Днипра дождем смыло новую брусчатку за 102 миллиона гривен.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что в Украине из-за ливней возможно повышение уровня воды в реках.

В Одессе ранее обещанный синоптиками сильный ливень затопил Приморскую и Балковскую улицы.

Также сообщалось, что и на Закарпатье разбушевалась непогода, прошел ливень и град: смыло мосты и затопило село.