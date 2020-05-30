Ливень превратил улицу возле метро "Черниговская" в "море". Затоплена проезжая часть

В Киеве из-за сильного дождя затопило презжую часть по улице Братиславской возле метро Черниговская. Машины проехать могут, но только по глубоким лужам.

Видео с затопленной улицы пользователи выкладывают в интернет.

Движение на улице есть, но машины едут очень медленно. Образовалась тянучка в обе стороны движения.

На видео видно, что образовавшееся "море" почти покрывает колеса проезжающим легковых авто. Также затоплены тротуары.

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Как сообщали Українські Новини, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что в Украине из-за ливней возможно повышение уровня воды в реках.

Благодаря обильным дождям с начала мая уровень воды в Десне в Черниговской области поднялся на 30 см.

28 мая в Украине уже объявляли штормовое предупреждение. По данным УкрГидрометцентра в северных областях были сильные порывы ветра до 20 м/сек.

"Наводнение" после ливня уже было на днях в Украине. В Одессе с утра начался сильный ливень, который затопил Приморскую и Балковскую улицы.

После этого синоптики заявили, что в Одессе выпало 49,5 мм осадков при месячной норме 26 мм.