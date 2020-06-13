В центре Днипра дождем смыло новую брусчатку за 102 миллиона гривен

В Днипре 12 июня из-за ливня произошел транспортный коллапс и затопило центральные улицы. В их числе – ул. Короленко, реконструкция которой обошлась городу примерно в 102 млн гривен. На ней смыло брусчатку и подтопило магазины. Об этом сообщают местные активисты на Youtube-канале 9-channel.

"Реконструкция смыта дождем. Улицу Короленко, где почти завершили реконструкцию, затопило. Вода стекала прямо в магазины на цокольном этаже. Каким был уровень воды, можно увидеть на входной двери. Работники швейной мастерской убирают последствия потопа и эмоционально реагируют на нашу съемочную группу. Спешат все убрать. Об убытках, говорят, пока не думают. Главное – разобраться с подтоплением, а считать уже потом", – сообщают активисты.

В Днипре вчера также затопило Екатеринославский бульвар, улицу Терещенковскую, Донецкое шоссе, жилмассив Парус, 12-й квартал и улицу Шмидта.

Мэр Днипра Борис Филатов коллапс в городе объяснил "полуторамесячной нормой осадков". В то же время масштабные потопы после ливней в Днепре происходят на регулярной основе.

Как сообщали Українські Новини, 30 мая в Киеве из-за сильного дождя затопило проезжую часть по улице Братиславской возле метро Черниговская.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что в Украине из-за ливней возможно повышение уровня воды в реках.