В Одессе на затопленной Пересыпи рыбаки с удочками ловили рыбу

В Одессе с утра начался обещанный синоптиками сильный ливень, который уже успел затопить Приморскую и Балковскую улицы. Также от затопления пострадала знаменитая Пересыпь, а на затопленную улицу вышли люди с удочками. Об этом сообщает Думская.

Двоих рыбаков с удочками заметили сегодня на затопленной Пересыпи.

Возле Пересыпского моста частично подтоплены улицы Известковая и Одария, переулок Ширяевский. В результате потопа на Балковской, на Ольгиевском спуске, Краснослободской и Известковой образовались огромные пробки. На месте работают сотрудники патрульной полиции, они предупреждают водителей о затоплении, но некоторые все равно едут. Кроме того, на Балковской коммунальщики лопатами чистят ливневки.

Также Українські Новини ранее сообщали, что ранее сильный ливень затопил почти весь Киев: улицы залиты потоками воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

При этом в течение всех летних месяцев, в мае и июне ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

ГосЧС предупредила украинцев о сильных ливнях в Киеве и ряде областей.