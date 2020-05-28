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28 мая 2020, четверг, 14:16 324
Общество 2020-05-28T15:00:02+03:00
Українські Новини
В Одессе на затопленной Пересыпи рыбаки с удочками ловили рыбу

В Одессе на затопленной Пересыпи рыбаки с удочками ловили рыбу

Ольга Фандорина
Одесса, Ливень, Рыбаки, Затопление, ливень в Одессе, Подтопления

В Одессе с утра начался обещанный синоптиками сильный ливень, который уже успел затопить Приморскую и Балковскую улицы. Также от затопления пострадала знаменитая Пересыпь, а на затопленную улицу вышли люди с удочками. Об этом сообщает Думская.

Двоих рыбаков с удочками заметили сегодня на затопленной Пересыпи.

Возле Пересыпского моста частично подтоплены улицы Известковая и Одария, переулок Ширяевский. В результате потопа на Балковской, на Ольгиевском спуске, Краснослободской и Известковой образовались огромные пробки. На месте работают сотрудники патрульной полиции, они предупреждают водителей о затоплении, но некоторые все равно едут. Кроме того, на Балковской коммунальщики лопатами чистят ливневки.

Также Українські Новини ранее сообщали, что ранее сильный ливень затопил почти весь Киев: улицы залиты потоками воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

При этом в течение всех летних месяцев, в мае и июне ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

ГосЧС предупредила украинцев о сильных ливнях в Киеве и ряде областей.

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