подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Происшествия
  • На Закарпатье разбушевалась непогода, прошел ливень и град: смыло мосты и затопило село
12 июня 2020, пятница, 12:41 554
Происшествия 2020-06-12T13:04:09+03:00
Українські Новини
На Закарпатье разбушевалась непогода, прошел ливень и град: смыло мосты и затопило село

На Закарпатье разбушевалась непогода, прошел ливень и град: смыло мосты и затопило село

Ольга Фандорина
Закарпатье, Непогода, Подтопление, Затопление, Закарпатская область
Затопленное село. Фото: Довжанська об'єднана територіальна громада
Затопленное село. Фото: Довжанська об'єднана територіальна громада

Пока ливень во Львове затопил улицы, повалил деревья и создал пробки, в Закарпатской области из-за осложнения погодных условий было затоплено село Приборжавское. Непогода также разрушила 4 мостовые переходы.

Об этом сообщает пресс-служба Довжанской объединенной территориальной общины.

В результате мощного ливня и града в селе Приборжавское было подтоплено свыше 40 домохозяйств. Кроме того, было разрушено 4 мостовых переправ, 100 метров береговой линии ручья Мочарный и повреждено 2 км дорожного покрытия.

В настоящее время в селе наблюдается осложнение движения до Свято-Серафимовского женского монастыря. Как отмечается, согласно распоряжению сельского головы Виктора Симканича, было создано комиссию по обследованию последствий стихии и нанесенных убытков.

Как сообщали Українські Новини, 30 мая в Киеве из-за сильного дождя затопило проезжую часть по улице Братиславской возле метро Черниговская.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что в Украине из-за ливней возможно повышение уровня воды в реках.

Больше новостей о: Закарпатье Непогода Подтопление Затопление Закарпатская область

В Одессе на затопленной Пересыпи рыбаки с удочками...
Украину зальет дождями, возможны подтопления, — ГС...
Посетить медведей и устроить винный тур: как прове...
Ливень во Львове затопил улицы, повалил деревья и ...
Кабмин предлагает уменьшить почти в четыре раза количество районов
Кабмин утвердил территории 1 470 теробщин в 24 областях
Новости
С 1 июля Киев меняет условия льготного проезда. Кого это коснется 12:52
Затопленное село. Фото: Довжанська об'єднана територіальна громада
На Закарпатье разбушевалась непогода, прошел ливень и град: смыло мосты и затопило село 12:41
В Киеве третий день подряд растет количество новых инфицированных коронавирусом 12:40
"За 100 дней провалов и обманов", - платформа Бойко "поздравила" правительство Шмыгаля с круглой датой 12:39
Госдеп США поздравил РФ с Днем России 12:30
больше новостей
Пенсионный фонд направил на финансирование июньских пенсий еще 1,7 млрд гривен 22:47 Инфографика
Петр Порошенко в ГБР Украины. Фото: ГБР
ГБР показало видео, как Порошенко убегает через черный ход от вручения ему подозрения 06:31 Видео
Трудовая книжка
Запись в трудовой книжке – еще не гарантия пенсионных выплат. Как проверить свой стаж 07:00
Из-за бездействия Кличко каждый киевлянин ежегодно "вычеркивает из жизни" уже 9 дней стояния в пробках 06:29 Инфографика
Меморандум с МВФ. Что будет с пенсионным возрастом в Украине 05:15
больше новостей
Петр Порошенко в ГБР Украины. Фото: ГБР
ГБР показало видео, как Порошенко убегает через черный ход от вручения ему подозрения 06:31 Видео
Главная ошибка Порошенко в том, что он считает себя президентом Украины, — Зеленский 11:25
"Нефтегаз Украины" отозвал Юрия Витренко из состава Набсовета "Укрнафты" 18:37
Порошенко сообщают о подозрении. Скриншот видео ГБР
Порошенко пытался покинуть здание ГБР, когда ему сообщали о подозрении 17:26
Богдан ответил Зеленскому: вы превратили абсолютную власть в посмешище 18:31
больше новостей
Обыски ГБР в доме Омеляна связаны с делом об убийстве журналиста Сергиенко в 2014
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok