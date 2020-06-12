На Закарпатье разбушевалась непогода, прошел ливень и град: смыло мосты и затопило село

Пока ливень во Львове затопил улицы, повалил деревья и создал пробки, в Закарпатской области из-за осложнения погодных условий было затоплено село Приборжавское. Непогода также разрушила 4 мостовые переходы.

Об этом сообщает пресс-служба Довжанской объединенной территориальной общины.

В результате мощного ливня и града в селе Приборжавское было подтоплено свыше 40 домохозяйств. Кроме того, было разрушено 4 мостовых переправ, 100 метров береговой линии ручья Мочарный и повреждено 2 км дорожного покрытия.

В настоящее время в селе наблюдается осложнение движения до Свято-Серафимовского женского монастыря. Как отмечается, согласно распоряжению сельского головы Виктора Симканича, было создано комиссию по обследованию последствий стихии и нанесенных убытков.

Как сообщали Українські Новини, 30 мая в Киеве из-за сильного дождя затопило проезжую часть по улице Братиславской возле метро Черниговская.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что в Украине из-за ливней возможно повышение уровня воды в реках.