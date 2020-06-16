Аэропорт "Киев" отменил все рейсы. Пассажиры жалуются, что их поздно предупредили

В то время, как аэропорт "Борисполь" 15 июня принял первый международный рейс, аэропорт "Киев" заявил об отмене всех регулярных международных пассажирских авиарейсов на ближайшее время в связи с продлением карантина в Киеве.

Соответствующее заявление аэропорт обнародовал на своей официальной странице в Facebook.

"Международный аэропорт "Киев" не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 03:00 по местному времени 17.06.2020 в связи с продолжением действия карантина COVID-19 в Киеве, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 392 от 20.05.2020 года. Внимательно следите за расписанием рейсов и уточняйте информацию у представителей авиакомпаний", - говорится в сообщении аэропорта.

Пока неизвестно, не состоится ли следующая отсрочка после 17 июня.



В комментариях под постом аэропорта начали жаловаться люди.

Аэропорт "Киев" отменил рейсы. Скриншот: Facebook/Kyiv Sikorsky Airport



Как сообщали Українські Новини, израильская авиакомпания отменила рейсы из Киева.



Кроме того, в аэропортах восстановлена работа всех 15 пунктов пропуска.