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16 июня 2020, вторник, 09:58 2775
Общество 2020-06-16T11:30:03+03:00
Українські Новини
Аэропорт "Киев" отменил все рейсы. Пассажиры жалуются, что их поздно предупредили

Аэропорт "Киев" отменил все рейсы. Пассажиры жалуются, что их поздно предупредили

Валерия Драгомирова
Карантин, Отмена рейса, Аэропорт Киев
Международный аэропорт
Международный аэропорт "Киев". Фото из открытых источников

В то время, как аэропорт "Борисполь" 15 июня принял первый международный рейс, аэропорт "Киев" заявил об отмене всех регулярных международных пассажирских авиарейсов на ближайшее время в связи с продлением карантина в Киеве.

Соответствующее заявление аэропорт обнародовал на своей официальной странице в Facebook. 

"Международный аэропорт "Киев" не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 03:00 по местному времени 17.06.2020 в связи с продолжением действия карантина COVID-19 в Киеве, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 392 от 20.05.2020 года. Внимательно следите за расписанием рейсов и уточняйте информацию у представителей авиакомпаний", - говорится в сообщении аэропорта.

Пока неизвестно, не состоится ли следующая отсрочка после 17 июня.

В комментариях под постом аэропорта начали жаловаться люди. 

Аэропорт Аэропорт "Киев" отменил рейсы. Скриншот: Facebook/Kyiv Sikorsky Airport


Как сообщали Українські Новини, израильская авиакомпания отменила рейсы из Киева

Кроме того, в аэропортах восстановлена работа всех 15 пунктов пропуска

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