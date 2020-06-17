Украина начала переговоры о закупке вакцины от COVID-19

Украина начала переговоры о закупке вакцины от коронавирусной инфекции после завершения ее клинических испытаний. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Сейчас эта процедура началась", - сказал министр.

Он отметил, что для министерства очень важно, чтобы Украина стала одной из первых стран, которые начнут использовать вакцину против коронавирусной инфекции после завершения ее клинических испытаний.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров усилить международные переговоры по закупке вакцины от коронавируса в случае ее изобретения.

В апреле заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Зеленский пообещал выплатить 1 млн долларов украинскому изобретателю вакцины от коронавируса.

Тем времненем, Украина установила двойной антирекорд по коронавирусу. Количество новых случаев и летальных исходов стремительно продолжает расти.

Кроме того, только в двух областях Украины не зафиксировали за сутки новые случаи COVID-19.