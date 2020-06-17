В Украине два антирекорда по коронавирусу. Резко выросло количество новых случаев и летальных исходов

16 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 758 до 33 234, количество умерших от заболевания - на 31 человека до 943 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 13,8%, количество новых летальных случаев - в 2,8 раза.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 17 июня в Украине 33 234 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 943 летальных, 14 943 пациента выздоровели.

За сутки зафиксированы 758 новых случаев, выздоровели 415 человек, умер 31 человек.

Таким образом, 16 июня показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 758 против 415.

Количество новых случаев заболевания 16 июня составило 2,3% от общего количества заболевших на 15 июня.

Количество активных больных (количество заболевших без учета выздоровевших и умерших) на утро 17 июня составило 17 348, что на 1,8% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (4 082), в Киеве (4 026) и Львовской области (3 227).

В Ривненской области зафиксированы 2 499 случаев коронавирусной инфекции, в Киевской - 2 078 случаев, в Ивано-Франковской области - 1 849 случаев, в Закарпатской - 1 808, в Харьковской - 1 652, в Волынской - 1 554, в Тернопольской - 1 510, в Винницкой - 1 500, в Одесской - 1 158, в Житомирской - 1 147, в Днепропетровской - 1 012.

592 случая выявлены в Кировоградской области, 577 случаев - в Хмельницкой области, 564 случая - в Черкасской области, 538 случаев - в Запорожской, 440 случаев - в Черниговской, 338 случаев - в Донецкой, 323 случая - в Николаевской, 281 случай - в Полтавской области, 230 случаев - в Сумской, 183 случая - в Херсонской и 66 случаев - в Луганской области.

Количество новых случаев коронавируса в Украине

Как сообщали Українські Новини, 15 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 666 до 32 476, количество умерших от заболевания - на 11 человек до 912.

14 июня были выявлены 656 новых случаев коронавирусной инфекции, 13 июня - 648 случаев, 12 июня - 753 случая.