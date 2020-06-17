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17 июня 2020, среда, 10:08 1173 Карта
Общество 2020-06-17T10:22:27+03:00
Українські Новини
Только в двух областях Украины за сутки не обнаружили ни одного нового случая коронавируса

Только в двух областях Украины за сутки не обнаружили ни одного нового случая коронавируса

Елизавета Кесельман
Коронавирус, Антирекорд, коронавирус в Украине, Данные по коронавирусу
Коронавирус. Фото: Pixabay
Коронавирус. Фото: Pixabay

За прошедшие сутки, 16 июня, в Донецкой и Херсонской областях не зафиксировали ни одного нового случая коронавируса, в то время как по всей Украине по последним данным,уже два антирекорда. Об этом свидетельствуют данные аналитической панели открытых данных Кабмина Украины.

Сообщается, что новых случаев коронавируса не обнаружено в Донецкой области. Всего в области подтвердили 338 случаев COVID-19, выздоровели 130 человек, умерли – 8 человек.

Динамика коронавируса по регионам. Карта: covid19.gov.uaДинамика коронавируса по регионам. Карта: covid19.gov.ua

Кроме того, за сутки ни одного нового случая коронавируса не зафиксировали в Херсонской области. Всего заболевших в области - 183 человека, вылечились - 174, 3 летальных случая.

Динамика коронавируса в Украине. Карта: covid19.gov.uaДинамика коронавируса в Украине. Карта: covid19.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, количество случаев заболевания коронавирусом в Украине стремительно растет. Так, по данным на 15 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 666 до 32 476, количество умерших от заболевания - на 11 человек до 912.

До этого, 14 июня были выявлены 656 новых случаев коронавирусной инфекции, 13 июня - 648 случаев, 12 июня - 753 случая.

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