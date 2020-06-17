ВОЗ назвала первый препарат, который помог снизить смертность от коронавируса

Гениральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил о том, что в мире появился первый препарат из всех тестируемых ранее, который помог снизить смертность от коронавиурса. Им оказался дексаметазон. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Как передает ведомство, Гебрейсус назвал результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавирусной инфекции в Великобритании "научным прорывом".

Он отметил, что это первый препарат, который показал снижение смертности среди пациентов с COVID-19, которым требуется искусственная вентиляция легких и кислородная поддержка.

По предварительным данным, применение дексаметазона показало снижение смертности среди пациентов на ИВЛ на одну треть, а среди больных, находящихся на кислородной поддержке, на 20%.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Британии пообещали представить вакцину от коронавируса через три месяца.

Кроме того, медики протестируют Ибупрофен, как лекарство от коронавируса.