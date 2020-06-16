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16 июня 2020, вторник, 21:51 87
Медицина 2020-06-16T23:00:02+03:00
Українські Новини
У сотрудника СНБО обнаружили коронавирус, — СМИ

У сотрудника СНБО обнаружили коронавирус, — СМИ

Елена Новикова
СНБО, Коронавирус, Алексей Данилов, коронавирус в Украине, Коронавирус в СНБО
СНБО. Фото: rnbo.gov.ua
СНБО. Фото: rnbo.gov.ua

У одного из сотрудников аппарата Совета национальной безопасности и обороны обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19,  в то время, как в Украине количество новых случаев коронавируса растет второй день подряд. В связи с этим СНБО переходит в онлайн-режим работы.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил ZN.UA.

"Действительно, один из сотрудников Ситуационного центра СНБО  получил позитивный результат теста. Состояние сотрудника удовлетворительное. Проводится, как положено в таких случаях, эпидемиологическое расследование, устанавливаются контактировавшие лица", - рассказал Данилов.

Он отметил, что речь идет о сотруднике Ситуационного центра СНБО, который располагается на улице Петра Болобачана, а не в Офисе президента на Банковой.

"Мы все, имевшие контакт с заболевшим коллегой, сдали тесты и ждём результата. Понятно, что, не дожидаясь его, мы ограничили общение, контакты, перейдя в онлайн-режим", - уточнил секретарь СНБО.

Как сообщали Українскі Новини, 12 июня Офис президента сообщил, что Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19, а 16 июня стало известно, что первую леди госпитализировали.

Также Владимир Зеленский прошел тест на коронавирус и получил негативный результат.

Кроме того, президент перешел на особый режим работы из-за болезни супруги.

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