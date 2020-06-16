У сотрудника СНБО обнаружили коронавирус, — СМИ

У одного из сотрудников аппарата Совета национальной безопасности и обороны обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, в то время, как в Украине количество новых случаев коронавируса растет второй день подряд. В связи с этим СНБО переходит в онлайн-режим работы.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил ZN.UA.

"Действительно, один из сотрудников Ситуационного центра СНБО получил позитивный результат теста. Состояние сотрудника удовлетворительное. Проводится, как положено в таких случаях, эпидемиологическое расследование, устанавливаются контактировавшие лица", - рассказал Данилов.

Он отметил, что речь идет о сотруднике Ситуационного центра СНБО, который располагается на улице Петра Болобачана, а не в Офисе президента на Банковой.

"Мы все, имевшие контакт с заболевшим коллегой, сдали тесты и ждём результата. Понятно, что, не дожидаясь его, мы ограничили общение, контакты, перейдя в онлайн-режим", - уточнил секретарь СНБО.

Как сообщали Українскі Новини, 12 июня Офис президента сообщил, что Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19, а 16 июня стало известно, что первую леди госпитализировали.

Также Владимир Зеленский прошел тест на коронавирус и получил негативный результат.

Кроме того, президент перешел на особый режим работы из-за болезни супруги.