Количество новых инфицированных коронавирусом растет второй день подряд

15 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 666 до 32 476, количество умерших от заболевания - на 11 человек до 912 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 1,5%, количество новых летальных случаев - снизилось на 8,3%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 16 июня в Украине 32 476 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 912 летальных, 14 528 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксированы 666 новых случаев, выздоровело 275 человек, умерли 11 человек.

Таким образом, 15 июня показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 666 против 275.

Количество новых случаев заболевания 15 июня составило 2,1% от общего количества заболевших на 14 июня.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (4 013), в Киеве (3 985) и Львовской области (3 072).

В Ривненской области зафиксированы 2 473 случая коронавирусной инфекции, в Киевской - 2 049 случаев, в Ивано-Франковской области - 1 809 случаев, в Закарпатской - 1 726, в Харьковской - 1 595, в Волынской - 1 499, в Тернопольской - 1 483, в Винницкой - 1 455, в Одесской - 1 133, в Житомирской - 1 101, в Днепропетровской - 1 004.

590 случаев выявлено в Кировоградской области, 562 случая - в Черкасской области, 560 случаев - в Хмельницкой области, 531 случай - в Запорожской, 427 случаев - в Черниговской, 338 случаев - в Донецкой, 321 случай - в Николаевской, 279 случаев - в Полтавской области, 228 случаев - в Сумской, 183 случая - в Херсонской и 60 случаев - в Луганской области.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, средний показатель летальности от коронавируса в Украине составляет менее 3%.

Тем временем Киев не соответствует критериям для смягчения карантина.