Black lives matter. Топ-10 фильмов о борьбе с расизмом

Проблема расизма является актуальной для человечества на протяжении многих веков. После того, как в Соединенных Штатах Америки полицейские убили афроамериканца, во многих городах США вспыхнули массовые протесты, которые поддержали и в других странах. На данный момент бунты не утихают, что особо подчеркивает масштаб и глубину проблемы. Українські Новини собрали подборку топ-10 фильмов, которые еще раз напомнят о равенстве и борьбе с расизмом.

Белль (2013)

Реальная история незаконнорожденной дочери английского адмирала Джона Линдси и чернокожей женщины по имени Мария Белль (Дайда) в XVIII веке. В это время в стране процветает рабство, а цвет кожи дает огромное преимущество во всех аспектах жизни. Несмотря на это, после смерти матери девочки адмирал привозит темнокожую дочь в дом своего дяди Мэнсфилда, занимающего должность главного судьи. Для семьи ребенок рожденный не в браке, а еще и с темной кожей, является огромным позором, но Дайдо все таки принимают в дом, где она начинает расти вместе со своей кузиной Элизабет. Жизнь в высшем обществе сделала девушку настоящей леди, но цвет кожи все равно принижает ее достоинство, что очень сильно усложняет ей жизнь.

Джанго освобожденный (2012)

Фильм Тарантино 2012 года, который заслуженно произвел впечатление на зрителей по всему миру. Действие разворачивается накануне Гражданской войны в США, в 1859 году. Бывший дантист, а ныне охотник за головами Кинг Шульц освобождает раба Джанго. Делает он это не по доброте душевной – ему нужен напарник, который мог бы отыскать банду братьев Бриттл. Поскольку Джанго работал на плантации, где обитали Бриттл, он мог указать их точное местонахождение. В качестве вознаграждения Шульц обещает рабу полную свободу и спасение его жены Брумгильды, которая была отдана в чужой дом. Так начинается их сотрудничество и охота на самых опасных преступников. К чему все это приведет, можно смотреть онлайн в вестерне "Джанго освобожденный".

Унесенные ветром (1939)

Скандал вокруг "Унесенных ветром" напрямую связан с протестами в Америке, новой этикой, новой толерантностью, новой чувствительностью. И новым ревизионизмом, который переписывает историю вообще и историю мирового кино в частности.

Одноименная экранизация гениального романа американской писательницы Маргарет Митчелл получила 8 премий "Оскар" и безграничную любовь многих поколений зрителей. Гражданская война между Севером и Югом ещё не началась, но разговоры о неизбежности противостояния уже заполняют все гостиные. На одной из южных плантаций юная кокетка Скарлетт флиртует со всеми подряд, но в тайне лелеет надежду стать супругой утонченного и благородного Эшли Уилкса. Узнав о его предстоящей помолвке с Мелани Гамильтон, девушка решается на отчаянный шаг: признаться в чувствах объекту своих мечтаний. Однако ожидания самоуверенной красотки не оправдались – Эшли не намерен менять своих планов. Скарлетт расстроена, но отступать не в её правилах. И именно в этот период она встречает Ретта Батлера.

Американская история Х (1998)

Криминальная драма "Американская история Х" поднимает такую важную тему, как неонацизм. В центре сюжета фильма два брата, выросшие в неблагополучной семье, в очень бедном квартале. Один из них, Дерек Виньярд, был лидером неонацистской группировки, и считал своим долгом очистить улицы от всех, кто имеет не белый цвет кожи. Его младший брат Дэнни всегда им восхищался, и когда Дерек получил срок за жестокое убийство афроамериканцев, он продолжил его путь. Оказавшись за решеткой, Дерек попадает в окружение людей, которые являются представителями самых разных рас. Волей-неволей ему приходится задуматься о том, как он жил раньше. Когда старший брат выходит на свободу, то Дэни понимает, что это уже не тот человек, который был раньше, и Дереку больше неинтересен неонацизм. На этом пути родных братьев расходятся.

Черный клановец (2018)

В начале 1970-х в городе Колорадо-Спрингс появляется первый темнокожий полицейский – молодой энтузиаст Рон Сталворт. Наткнувшись на агитку местного Ку-клукс-клана, Рон звонит по объявлению и представляется поборником "белой" Америки, носителем чистой арийской крови. Благодаря своему красноречию он заочно вливается в ряды клановцев, а на личные встречи отправляет своего напарника-еврея Флипа Циммермана. Детективы под прикрытием пытаются разоблачить особо кровожадных расистов и спутать им карты.

Лучшие враги (2019)

Реальная история вражды и дружбы темнокожей активистки Энн Атуотер и лидера Ку-клукс-клана Клея П. Эллиса. Идеологические противники объединяются, решая вопросы, от которых зависит будущее их детей. Мать-одиночка Энн Атуотер совмещает домашние обязанности с деятельной борьбой за гражданские права. Владелец автозаправки и отец семейства Клэйборн Эллис возглавляет Ку-клукс-клан в Дареме. Их пути пересекаются, когда в школе для чернокожих детей происходит пожар. На повестку дня встает вопрос о переводе ее учеников в школу для "белых". Занимая противоположные позиции по вопросу сегрегации, Энн и Клэйборн неохотно идут на переговоры. Со временем старые враги признают, что между ними больше общего, чем кажется на первый взгляд. Они оба остаются любящими родителями, и во многом от них зависит, в каком мире будут жить их дети.

Прислуга ( 2011)

Американский Юг, на дворе 1960-е годы. Скитер только-только закончила университет и возвращается домой, в сонный городок Джексон, где никогда ничего не происходит. Она мечтает стать писательницей, вырваться в большой мир. Но для приличной девушки с Юга не пристало тешиться столь глупыми иллюзиями, приличной девушке следует выйти замуж и хлопотать по дому. Мудрая Эйбилин на тридцать лет старше Скитер, она прислуживает в домах белых всю свою жизнь, вынянчила семнадцать детей и давно уже ничего не ждет от жизни, ибо сердце ее разбито после смерти единственного сына. Минни - самая лучшая стряпуха во всем Джексоне, а еще она самая дерзкая служанка в городе. И острый язык не раз уже сослужил ей плохую службу. На одном месте Минни никогда подолгу не задерживается. Но с Минни лучше не связываться даже самым высокомерным белым дамочкам. Двух черных служанок и белую неопытную девушку объединяет одно - обостренное чувство справедливости и желание хоть как-то изменить порядок вещей. Смогут ли эти трое противостоять целому миру? Сумеют ли они выжить в этой борьбе?

Скрытые фигуры (2016)

история о трех афроамериканских женщинах-математиках, которые стояли за одной из важнейших космических операций США. Фильм был номинирован на "Оскар" в 2017 году. Штат Вирджиния в США печально известен расовой сегрегацией: долгое время темнокожие здесь были обязаны уступать место белокожим, им было запрещено воспитываться и учиться вместе с белыми. К шестидесятым годам прошлого века бойкоты за права темнокожих уже гремели на всю Америку, но до равенства было еще далеко. Именно тогда, накануне полета Юрия Гагарина в космос, развернулась эта удивительная история о трех женщинах-ученых из NASA. Дороти Воган не повышают, хотя расчетчики работают благодаря ее руководству. Мэри Джексон не допускают до курсов повышения квалификации, потому что они организованы белыми в "белом" колледже. Кэтрин Джонсон даже не имеет права пользоваться общественными местами в корпусе, где она трудится. При этом женщины занимаются важнейшей миссией и делают все возможное для того, чтобы отправить на орбиту первого американского астронавта.

Рождение нации (2016)

Фильм "Рождение нации", основан на реальных событиях восстания афро-американских рабов в штате Вирджиния 21 августа 1831 года под руководством Нэта Тёрнера. Чернокожий Нэт Тернер рос смышленым ребенком. Хозяйка не обделила его достойным воспитанием, научила письму и чтению, правда, в руках у него побывала только одна книга – Библия. Впоследствии его навыки – хорошую речь и умение воздействовать на слушающих – хозяева Нэта обернули себе на пользу. Они возили раба по плантациям и заставляли читать мятежным рабам проповеди, чтобы они покорно принимали свою участь. Увидев жизнь за пределами дома, в котором он вырос, столкнувшись со зверствами белых в отношении чернокожих, Нэт поднял кровавое восстание, жертвами которого стали около двухсот человек. Этот фильм, снятый Нэйтом Паркером без поддержки студий, на стадии создания не внушал никакого доверия продюсерам, которые убеждали Паркера в том, что лента на подобную тему, да еще и без звездных имен, попросту провалится. В итоге фильм сорвал джекпот, став одним из самых дорогих фильмов фестиваля "Сандэнс": его купили для проката за рекордные 17,5 млн. долларов.

Зеленая миля (1999)

США, Луизина, 1935 год. В тюрьму "Холодная гора" привозят огромного чернокожего Джона Коффи, обвиненного в ужасающем преступлении. Этот необъятный гигант был найден с трупами двух девочек-близняшек на руках. Спокойный и рассудительный начальник тюрьмы Пол Эджкомб относится к новому заключенному с опаской и недоверием, однако, узнав его поближе, он понимает, что произошла роковая ошибка… Удастся ли оправдать несправедливо обвиненного, смотрите в очень глубоком и философском фильме "Зеленая миля".

Как сообщали Українські Новини, автомобиль Джорджа Флойда остановили 25 мая. Полицейские, которые проверяли информацию об использовании фальшивых банкнот приказали Флойду отойти от машины. По словам полицейских, он сопротивлялся аресту. У офицеров работали нагрудные камеры, однако их записи изъяли для расследования.

Видео, которое выложили в общий доступ, начинается уже с момента, на котором белый полицейский применяет удушающий прием, наступая коленом на шею задержанного. На другом видео, записал одним из очевидцев, слышать, как Флойд повторял: "Я задыхаюсь! Я задыхаюсь!".

После ареста главного подозреваемого полицейского Дерека Шовина, стало известно, что убитый Флойд и полицейский работали в одном ночном клубе и имели длительный конфликт.

После этих громких событий, в США вспыхнули протесты. В Атланте полицейский застрелил темнокожего.