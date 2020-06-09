В США арестовали полицейского, обвиняемого в удушении Джорджа Флойда и назначили $1 млн залога

Суд в Миннеаполисе арестовал полицейского Дерека Шовина, который обвиняется в жестоком убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Экс-полицейскому назначили миллион долларов залога. Об этом передает DW.

Согласно информации ведомства, суд состоялся в понедельник, 8 июня, в формате видеоконференции. Следующее слушание в суде запланировано на 29 июня.

Как передает ведомство, обвиняемого Дерека Шовина после внесения за него залога могут отпустить до заседания суда по делу Флойда.

В случае освобождения из-под стражи Шовин должен будет выполнять условия суда: не покидать штат Миннесота, не контактировать с родными и не работать в сфере безопасности и обеспечения правопорядка. Кроме того, его попросят сдать оружие.

Как сообщали Українські Новини, автомобиль Флойда остановили 25 мая, которые проверяли информацию об использовании фальшивых банкнот. Флойду приказали отойти от машины. По словам полицейских, он сопротивлялся аресту. У офицеров работали нагрудные камеры, однако их записи изъяли для расследования.

После того, как полицейским удалось на него надеть наручники, задержанному стало плохо.

Через время в интернет выложили видео, которое начинается уже с момента, на котором белый полицейский применяет удушающий прием, наступая коленом на шею задержанного. На другом видео, записал одним из очевидцев, слышать, как Флойд повторял: "Я задыхаюсь! Я задыхаюсь!".

После этого, во многих городах США вспыхнули масштабные протесты "из-за проявленного расизма" со стороны полицейских, которые в итоге затронули Амстердам, Париж, Берлин, и Лондон.