В США массовые протесты из-за убийства афроамериканца не утихают. Что произошло

В городах США второй день происходят массовые столкновения с полицией из-за гибели в Миннеаполисе невооруженного афроамериканца Джорджа Флойда. Протестующие жгут полицейские участки и машины, громят дома.

Накануне арестовали одного из четырех бывших сотрудников полиции, уволенных в связи со смертью Флойда. Протестующие требуют привлечь к суду других причастных, пишет "ВВС-Украина".

Джордж Флойд погиб 25 мая. Его авто остановили полицейские, проверяли информацию об использовании фальшивых банкнот. Во время задержания один из правоохранителей нажал коленом ему на шею. Впоследствии Флойд скончался в больнице.

Власти заявили, что под стражу взяли Дерека Шовина. Именно он применил удушающий прием против Флойда.

Шовину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве, связанном с применением силы. По законам штата Миннесота, подобное преступление предусматривает наказание до 25 лет лишения свободы.

Однако это не остановило протесты. Сотни людей собрались в Вашингтоне у Белого дома, в пятницу на короткое время заблокировали. Они требовали справедливости в связи со смертью 46-летнего Флойда. Размахивая его фотографиями, собравшиеся скандировали: "Я не могу дышать". Это были последние слова Флойда.

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Президент США Дональд Трамп назвал гибель Флойда ужасной. Он рассказал, что говорил с семьей погибшего, назвав их "замечательными людьми".

Протесты были в Миннесоте, Нью-Йорке, Калифорнии. Ожесточенные столкновения между протестующими и полицией произошли в Лос-Анджелесе, Чикаго, Денвере, Хьюстоне, Луисвилле, Фениксе, Колумбусе и Мемфисе.

В Атланте протестующие громили дома и подожгли авто полицейских неподалеку от штаб-квартиры телекомпании CNN.

Мэр города Кейша Лэнс Боттомс осудила подобные действия: "Это не протест. Это не в духе Мартина Лютера Кинга-младшего. Вы позорите наш город. Вы позорите жизни Джорджа Флойда".

В Далласе полицейские применили слезоточивый газ после того, как их забросали камнями.

В Лос-Анджелесе и Окленде протестующие перекрыли дороги, они били окна и писали на стенах "Смерть копам!"

Протесты охватили города США после нескольких дней мародерства и поджогов в самом Миннеаполисе. Еще во вторник там сотни людей вышли к перекрестку, где погиб Флойд. В ночь на пятницу в Миннеаполисе подожгли полицейский участок.

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Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что попросил американское министерство юстиции ускорить расследование смерти Джорджа Флойда.

Трамп также заявил, что "мародерам нельзя позволять глушить голоса мирных демонстрантов".

Ранее он написал в Twitter, что может направить гвардию в Миннеаполис, если там не прекратятся беспорядки: "Когда начинается мародерство, начинается стрельба".

Соцсеть скрыла сообщение политика. Под ним появилось сообщение: "Эта публикация нарушает правила Twitter по героизации насилия".

Войска национальной гвардии США направили в охваченный протестами Миннеаполиса накануне.

25 мая автомобиль Флойда остановили полицейские, которые проверяли информацию об использовании фальшивых банкнот. Флойду приказали отойти от машины. По словам полицейских, он сопротивлялся аресту. У офицеров работали нагрудные камеры, однако их записи изъяли для расследования.

"Офицерам удалось надеть на подозреваемого наручники, после чего они заметили, что ему плохо", - говорилось в официальном заявлении полиции.

Видео, которое выложили в общий доступ, начинается уже с момента, на котором белый полицейский применяет удушающий прием, наступая коленом на шею задержанного. На другом видео, записал одним из очевидцев, слышать, как Флойд повторял: "Я задыхаюсь! Я задыхаюсь!".

Как сообщали Українські Новини, на ноябрь 2020 годаназначены выборы президента в США. Ранее Джозеф Байден заявил, что Трамп попытается отложить выборы президента в США. Однако сам Трамп опроверг данную информацию.