В США новые протесты: в Атланте полицейский застрелил афроамериканца

После того, как в городах США произошли массовые столкновения с полицией из-за гибели в Миннеаполисе невооруженного афроамериканца Джорджа Флойда, в американском городе Атланта вспыхнули протесты после того, как полицейский застрелил афроамериканца во время задержания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Один из сотрудников полиции в пятницу вечером застрелил в Атланте афроамериканца Рэйшарда Брукса.

По данным полиции, они получили жалобу на водителя, который уснул в очереди к окошку выдачи заказов. Им оказался Рэйшард Брукс, который позже провалил тест на алкотестере и оказал сопротивление полицейским.

В YouTube появилось видео, на котором запечатлена попытка Брукса сбежать от полиции, а также слышны звуки выстрелов.

На кадрах видно, что Брукс боролся с полицейскими, отобрал у одного из них электрошокер и начал убегать.

В полиции заявляют, что Брукс прицелился из шокера в одного из полицейских, после чего тот несколько раз выстрелил в афроамериканца. Также на кадрах видно, что полицейские оказывают медицинскую помощь, но Брукс скончался в больнице.

После этого в городе вспыхнули новые акции протеста против полицейского произвола. Люди перекрывали автотрассу, проходящую через город, а затем протесты переросли в беспорядки. Митингующие подожгли ресторан быстрого питания, возле которого застрелили Брукса.

По крайней мере 36 человек были задержаны в Атланте. Полиция применила слезоточивый газ к демонстрантам и частично перекрыла движение по основной магистрали.

Один из офицеров, причастных к задержанию Брукса, был уволен, а другой был назначен на административную службу. Глава полиции Эрика Шилдс подала в отставку.

Как сообщали Українські Новини, на ноябрь 2020 года назначены выборы президента в США. По мнению Джозефа Байдена, Трамп попытается отложить выборы президента в США. Однако сам Трамп опроверг данную информацию.

Тем временем, в США уже три недели продолжаются массовые протесты против расизма и полицейского произвола после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.