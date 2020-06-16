Black lives matter. 10 фільмів про боротьбу з расизмом

Проблема расизму є актуальною для людства протягом багатьох століть. Після того, як в Сполучених Штатах Америки поліцейські вбили афроамериканця, у багатьох містах США спалахнули масові протести, які підтримали і в інших країнах. Наразі бунти не вщухають, що особливо підкреслює масштаб і глибину проблеми. Українські Новини зібрали добірку 10 фільмів, які ще раз нагадають про рівність і боротьбу з расизмом.

Белль (2013)

Реальна історія незаконнонародженої дочки англійського адмірала Джона Ліндсі та чорношкірої жінки на ім'я Марія Белль (Дайдо) в XVIII столітті. В цей час в країні процвітає рабство, а колір шкіри дає величезну перевагу в усіх аспектах життя. Незважаючи на це, після смерті матері дівчинки адмірал привозить темношкіру доньку в будинок свого дядька Менсфілда, яка займає посаду головного судді. Для сім'ї дитина народжена не в шлюбі, а ще й з темною шкірою, є величезною ганьбою, але Дайдо все таки приймають в будинок, де вона починає рости разом зі своєю кузиною Елізабет. Життя у вищому суспільстві зробила дівчину справжньою леді, але колір шкіри все одно принижує її гідність, що дуже сильно ускладнює їй життя.

Джанго вільний (2012)

Фільм Тарантіно 2012 року, який заслужено справив враження на глядачів у всьому світі. Дія розгортається напередодні Громадянської війни в США, в 1859 році. Колишній дантист, а нині мисливець за головами Кінг Шульц звільняє раба Джанго. Робить він це не по доброті душевній — йому потрібен напарник, який міг би відшукати банду братів Бріттлів. Оскільки Джанго працював на плантації, де мешкали Бріттли, він міг вказати їх точне місцезнаходження. В якості винагороди Шульц обіцяє рабу повну свободу і порятунок його дружини Брумгільди, яка була віддана в чужий будинок. Так починається їх співпраця і полювання на найнебезпечніших злочинців. До чого все це призведе, можна дивитися онлайн в вестерні "Джанго вільний".

Віднесені вітром (1939)

Скандал навколо "Віднесених вітром" безпосередньо пов'язаний з протестами в Америці, нової етикою, новою толерантністю, нової чутливістю. І новим ревізіонізмом, який переписує історію взагалі та історію світового кіно зокрема.

Однойменна екранізація геніального роману американської письменниці Маргарет Мітчелл отримала 8 премій "Оскар" і безмежну любов багатьох поколінь глядачів. Громадянська війна між Північчю і Півднем ще не почалася, але розмови про неминучість протистояння вже заповнюють все вітальні. На одній з південних плантацій юна кокетка Скарлетт фліртує з усіма підряд, але в таємниці плекає надію стати дружиною витонченого і благородного Ешлі Уїлкса. Дізнавшись про його майбутньої заручини з Мелані Гамільтон, дівчина вирішується на відчайдушний крок: зізнатися в почуттях об'єкту своїх мрій. Однак очікування самовпевненою красуні не виправдалися — Ешлі не має наміру змінювати своїх планів. Скарлетт засмучена, але відступати не в її правилах. І саме в цей період вона зустрічає Ретта Батлера.

Американська історія Х (1998)

Кримінальна драма "Американська історія Х" піднімає таку важливу тему, як неонацизм. У центрі сюжету фільму два брати, що виросли в неблагополучній сім'ї, в дуже бідному кварталі. Один з них, Дерек Віньярд, був лідером неонацистського угруповання, і вважав своїм обов'язком очистити вулиці від усіх, хто має не білий колір шкіри. Його молодший брат Денні завжди ним захоплювався, і коли Дерек отримав термін за жорстоке вбивство афроамериканців, він продовжив його шлях. Опинившись за гратами, Дерек потрапляє в оточення людей, які є представниками різних рас. Йому доводиться задуматися про те, як він жив раніше. Коли старший брат виходить на свободу, то Дені розуміє, що це вже не та людина, яка була раніше, і Дереку більше нецікавий неонацизм. На цьому шляхи рідних братів розходяться.

Чорний куклускланівець (2018)

На початку 1970-х в місті Колорадо-Спрінгс з'являється перший темношкірий поліцейський - молодий ентузіаст Рон Сталворт. Натрапивши на агітку місцевого Ку-Клукс-Клану, Рон телефонує за оголошенням і представляється поборником "білої" Америки, носієм чистої арійської крові. Завдяки своєму красномовству він заочно вливається в ряди кланівців, а на особисті зустрічі відправляє свого напарника-єврея Фліпа Циммермана. Детективи під прикриттям намагаються викрити особливо кровожерних расистів і сплутати їм карти.

Найкращі вороги (2019)

Реальна історія ворожнечі й дружби темношкірої активістки Енн Атуотер і лідера Ку-клукс-клану Клея П. Елліса. Ідеологічні противники об'єднуються, вирішуючи питання, від яких залежить майбутнє їхніх дітей. Мати-одиначка Енн Атуотер поєднує домашні обов'язки з діяльною боротьбою за громадянські права. Власник автозаправки і батько сімейства Клейборн Елліс очолює Ку-клукс-клан в Даремі. Їхні шляхи перетинаються, коли в школі для чорношкірих дітей відбувається пожежа. На порядок денний постає питання про переведення її учнів в школу для "білих". Займаючи протилежні позиції з питання сегрегації, Енн і Клейборн неохоче йдуть на переговори. Згодом старі вороги визнають, що між ними більше спільного, ніж здається на перший погляд. Вони обидва залишаються люблячими батьками, і багато в чому від них залежить, в якому світі житимуть їхні діти.

Прислуга ( 2011)

Американський Південь, на дворі 1960-і роки. Скітер щойно закінчила університет і повертається додому, в сонне містечко Джексон, де ніколи нічого не відбувається. Вона мріє стати письменницею, вирватися у великий світ. Але для пристойної дівчини з Півдня не випадає тішитися настільки дурними ілюзіями, пристойній дівчині слід вийти заміж і займатися домом. Мудра Ейбілін на тридцять років старша за Скітер, вона прислуговує в будинках білих все своє життя, виняньчила сімнадцять дітей і давно вже нічого не чекає від життя, бо серце її розбите після смерті єдиного сина. Мінні - найкраща кухарка в усьому Джексоні, а ще вона найзухваліша служниця в місті. І гострий язик не раз вже її зашкодив. На одному місці Мінні ніколи довго не затримується. Але з Мінні краще не зв'язуватися навіть найбільш зарозумілим білим жіночкам. Двох чорних служниць і білу недосвідчену дівчину об'єднує одне - загострене почуття справедливості і бажання хоч якось змінити порядок речей. Чи зможуть ці троє протистояти цілому світу? Чи зуміють вони вижити в цій боротьбі?

Приховані фігури (2016)

Історія про трьох афроамериканських жінок-математиків, які стояли за однією з найважливіших космічних операцій США. Фільм був номінований на "Оскар" в 2017 році. Штат Вірджинія в США сумно відомий расовою сегрегацією: довгий час темношкірі тут були зобов'язані поступатися місцем білим, їм було заборонено виховуватися і навчатися разом з білими. До шістдесятих років минулого століття бойкоти за права темношкірих вже гриміли на всю Америку, але до рівності було ще далеко. Саме тоді, напередодні польоту Юрія Гагаріна в космос, розгорнулася ця дивовижна історія про трьох жінок-вчених з NASA. Дороті Воган не підвищують, хоча розраховувачі працюють завдяки її керівництву. Мері Джексон не допускають до курсів підвищення кваліфікації, тому що вони організовані білими в "білому" коледжі. Кетрін Джонсон навіть не має права користуватися громадськими місцями в корпусі, де вона працює. При цьому жінки займаються найважливішою місією і роблять все можливе для того, щоб відправити на орбіту першого американського астронавта.

Народження нації (2016)

Фільм "Народження нації", заснований на реальних подіях повстання афро-американських рабів в штаті Вірджинія 21 серпня 1831 року за керівництвом Нетан Тернера. Чорношкірий Нетан Тернер ріс розумною дитиною. Господиня не обділила його гідним вихованням, він навчився письма та читання, правда, в руках у нього побувала тільки одна книга - Біблія. Згодом його навички - хорошу мова і вміння впливати на слухачів - господарі Нетана обернули собі на користь. Вони возили раба по плантаціях і змушували читати бунтівним рабам проповіді, щоб вони покірно приймали свою долю. Побачивши життя за межами дому, в якому він виріс, зіткнувшись із звірствами білих щодо чорношкірих, Нетан підняв криваве повстання, жертвами якого стали близько двохсот чоловік. Цей фільм, знятий Нейт Паркером без підтримки студій, на стадії створення не вселяв жодної довіри продюсерам, які переконували Паркера в тому, що стрічка на подібну тему, та ще й без зіркових імен, просто провалиться. У підсумку фільм зірвав джекпот, ставши одним з найдорожчих фільмів фестивалю "Санденс": його купили для прокату за рекордні 17,5 млн. доларів.

Зелена миля (1999)

США, Луїзіана, 1935 рік. У в'язницю "Холодна гора" привозять величезного чорношкірого Джона Коффі, звинуваченого в жахливому злочині. Цього гіганта знайшли з трупами двох дівчаток-близнят на руках. Спокійний і розважливий начальник в'язниці Пол Еджкомб відноситься до нового в'язня з побоюванням і недовірою, однак, дізнавшись його ближче, він розуміє, що сталася фатальна помилка ... Чи вдасться виправдати несправедливо звинуваченого, дивіться в дуже глибокому і філософському фільмі "Зелена миля".

Як повідомляли Українські Новини, автомобіль Джорджа Флойда зупинили 25 травня. Поліцейські, які перевіряли інформацію про використання фальшивих банкнот наказали Флойду відійти від машини. З слів поліцейських, він пручався арешту. У офіцерів працювали нагрудні камери, однак їх записи вилучили для розслідування.

Відео, яке виклали в загальний доступ, починається вже з моменту, на якому білий поліцейський застосовує задушливий прийом, наступаючи коліном на шию затриманого. На іншому відео, записав одним з очевидців, чути, як Флойд повторював: "Я задихаюся! Я задихаюся!".

Після арешту головного підозрюваного поліцейського Дерека Шовіна, стало відомо, що вбитий Флойд і поліцейський працювали в одному нічному клубі і мали тривалий конфлікт.