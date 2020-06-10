Убитый Джордж Флойд и обвиняемый полицейский работали в одном ночном клубе и враждовали, – СМИ

Убийство афроамериканца Джорджа Флойда облетело весь мир, и заставило выйти на митинги не только США, но и некоторые страны Европы. Тем временем, инцидент обрастает новыми подробностями. Так, обвиняемый в убийстве мужчины, полицейский Дерек Шовин, которого на днях арестовали, оказался знакомым с Флойдом, и более того, имел длительный конфликт с мужчиной. Об этом сообщает CBS News.

Как передает ведомство, Джордж Флойд и Дерек Шовин вместе работали в ночном клубе и отвечали за соблюдения порядка.

В интервью изданию сотрудник заведения Дэвид Пинни рассказал, что Флойд и Шовин регулярно конфликтовали.

"В основном причина в том, что Дерек вел себя чрезвычайно агрессивно в клубе с некоторыми клиентами", - рассказал мужчина.

Ранее владелица клуба Мая Сантамария подтверждали, что они работали вместе, но не знала, пересекались ли мужчины на работе.

Подробности отношений убитого и обвиняемого появились после того, как обвинения Шовина повысили с менее серьезного третьего до второй степени.

При этом адвокат Флойда настаивал, что тот факт, что эти двое работали вместе и знали друг друга, является причиной подозревать что убийство было специальным. Он требовал признать это убийством первой степени.

Как сообщали Українські Новини, ранее из-за масштабных митингов в 40-ка городах США ввели коммендантский час.

Тем временем, в Лондоне начали сносить памятники, оскорбляющие чувства темнокожих.