подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Америка
  • Убитый Джордж Флойд и обвиняемый полицейский работали в одном ночном клубе и враждовали, – СМИ
10 июня 2020, среда, 21:58 67
Америка 2020-06-10T21:58:29+03:00
Українські Новини
Убитый Джордж Флойд и обвиняемый полицейский работали в одном ночном клубе и враждовали, – СМИ

Убитый Джордж Флойд и обвиняемый полицейский работали в одном ночном клубе и враждовали, – СМИ

Елизавета Кесельман
Митинги в Миннеаполисе, Джордж Флойд, Убийство Джорджа Флойда, Дерек Шовин

Убийство афроамериканца Джорджа Флойда облетело весь мир, и заставило выйти на митинги не только США, но и некоторые страны Европы. Тем временем, инцидент обрастает новыми подробностями. Так, обвиняемый в убийстве мужчины, полицейский Дерек Шовин, которого на днях арестовали, оказался знакомым с Флойдом, и более того, имел длительный конфликт с мужчиной. Об этом сообщает CBS News.

Как передает ведомство, Джордж Флойд и Дерек Шовин вместе работали в ночном клубе и отвечали за соблюдения порядка.

В интервью изданию сотрудник заведения Дэвид Пинни рассказал, что Флойд и Шовин регулярно конфликтовали.

"В основном причина в том, что Дерек вел себя чрезвычайно агрессивно в клубе с некоторыми клиентами", - рассказал мужчина.

Ранее владелица клуба Мая Сантамария подтверждали, что они работали вместе, но не знала, пересекались ли мужчины на работе.

Подробности отношений убитого и обвиняемого появились после того, как обвинения Шовина повысили с менее серьезного третьего до второй степени.

 

При этом адвокат Флойда настаивал, что тот факт, что эти двое работали вместе и знали друг друга, является причиной подозревать что убийство было специальным. Он требовал признать это убийством первой степени.

Как сообщали Українські Новини, ранее из-за масштабных митингов в 40-ка городах США ввели коммендантский час. 

Тем временем, в Лондоне начали сносить памятники, оскорбляющие чувства темнокожих. 

Больше новостей о: Митинги в Миннеаполисе Джордж Флойд Убийство Джорджа Флойда Дерек Шовин

Подозрение Порошенко касается незаконного назначения замглавы Службы внешней разведки
Украина получила €500 млн макрофинансовой помощи ЕС
Новости
Убийство Джорджа Флойда. Скриншот: youtube
Убитый Джордж Флойд и обвиняемый полицейский работали в одном ночном клубе и враждовали, – СМИ 21:58
В "1+1 медиа" пообещали проверить, действительно ли Марченко владеет долей телеканала 21:55
Белая Церковь точно будет райцентром после "перекраивания" Киевской области, — источник 21:38
Австрия откроет границы с 16 июня для 31 страны Европы. На этот раз и для Италии 21:27
При Президенте-женщине в Украине будут думать, что делать со статусом "первой леди" 21:22
больше новостей
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Доллар продолжает падать. Курс валют на 9 июня 05:00
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
"Укрзализныця" с 12 июня запускает еще один поезд дальнего следования 23:49
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но выше чем в европейских странах 12:52
больше новостей
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
Приватбанк запустил сервис по снятию наличных на кассе магазина 11:28
Украинские власти проигнорировали 100-летие аса-истребителя Ивана Кожедуба 13:59
Венедиктова призналась, что "съест" всю свою финансовую подушку из-за небольшой зарплаты 12:42
больше новостей
В Киевской области останется в пять раз меньше районов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok