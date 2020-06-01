"Нет справедливости, нет мира": в Германии и Британии сотни людей вышли на митинги в поддержку протестам в США

Митинги в Британии в поддержку протестам в США. Скриншот: .reuters.com

Митинги в Британии в поддержку протестам в США. Скриншот: .reuters.com

После того, как в Миннеаполисе из-за смерти невооруженного афроамериканца Джорджа Флойда начались масштабные митинги, которые затронули крупные города США, сотни людей в Германии и Великобритании вышли на забастовки в знак поддержки американских митингующих. Об этом сообщает Reuters.

Митинги состоялись 31 мая. Отмечается, что сотни людей вышли на улицы Лондона и Берлина.

В частности, забастовщики в Лондонде стали на колени на Трафальгарской площади, выкрикивая фразу: "Нет справедливости, нет мира", после чего отправились толпой к посольству США. Полицейские арестовали пятерых из демонстрантов, связанных с нарушением карантина и нападением на правоохранителей.

Тем временем, в Германии несколько сотен людей устроили акцию у американского посольства в Берлине. Возле дипломатического учреждения демонстранты вывесили плакат с надписью: "Справедливость для Джорджа Флойда" и "Прекратите убивать нас".

25 мая автомобиль Флойда остановили полицейские, которые проверяли информацию об использовании фальшивых банкнот. Флойду приказали отойти от машины. По словам полицейских, он сопротивлялся аресту. У офицеров работали нагрудные камеры, однако их записи изъяли для расследования.

Видео, которое выложили в общий доступ, начинается уже с момента, на котором белый полицейский применяет удушающий прием, наступая коленом на шею задержанного. На другом видео, записал одним из очевидцев, слышать, как Флойд повторял: "Я задыхаюсь! Я задыхаюсь!".

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