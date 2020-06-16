Попри гігантські затори, Кличко вирішив будувати пішохідний маршрут на Трухановому острові за 495,2 млн

Київська міська державна адміністрація (КМДА) затвердила проєкт реконструкції зони відпочинку "Центральна" в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові у Дніпровському районі на 495,2 млн гривень.

Про це сказано в розпорядженні КМДА № 829 від 11 червня, передають Українські Новини.

Проєкт затверджено з урахуванням експертного звіту щодо розгляду проектної документації ТОВ "Експерт проект груп" від 19 грудня 2019 року.

Згідно з затвердженим техніко-економічними показниками проєкту: площа ділянки в межах проєктування 19,35 га, тривалість будівництва — 58,5 місяців, загальна вартість проєкту 495,2 млн гривень, у тому числі будівельно-монтажних робіт — 326,6 млн гривень, обладнання, меблів, інвентарю — 71,9 млн гривень.

У травні 2019 року Київська міська рада вирішила створити ландшафтний заказник місцевого значення "Труханів острів" на території островів Труханів і Міжмостний орієнтовною площею 27,44 га без вилучення земель у землекористувачів. КМДА доручила Управлінню екології та природних ресурсів передати ці території під охорону комунальних підприємств "Дарницьке лісопаркове господарство" і "Плесо". Територія, яка входить у створений ландшафтний заказник, представлена 14 озерами і листяним лісом. Передбачається, що надання статусу об'єкта природно-заповідного фонду зробить неможливим використання цих земель для забудови і допоможе зберегти природу.

Як повідомляли Українські Новини, Київ став 12-м у світовому рейтингу заторів і наблизився до чемпіонства через їх демографічне "дивацтва".

Відсутність продуманої стратегії організації трафіку призвело до того, що кожен киянин щорічно "викреслює з життя" вже 9 днів стояння в заторах.

Водночас у Кличка впевнені, що затори в столиці створюють не кияни, і пропонують вирішувати транспортний колапс державі.