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16 червня 2020, вівторок, 15:57 8
Суспільство 2020-06-16T18:15:03+03:00
Українські Новини
Попри гігантські затори, Кличко вирішив будувати пішохідний маршрут на Трухановому острові за 495,2 млн

Попри гігантські затори, Кличко вирішив будувати пішохідний маршрут на Трухановому острові за 495,2 млн

Кира Молчанова
Туризм, Маршрут, Віталій Кличко, Київ, туристичний маршрут, Труханів острів, пішохідний маршрут
Київ. Міст на Труханів острів. Фото: Pixabay
Київ. Міст на Труханів острів. Фото: Pixabay

Київська міська державна адміністрація (КМДА) затвердила проєкт реконструкції зони відпочинку "Центральна" в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові у Дніпровському районі на 495,2 млн гривень.

Про це сказано в розпорядженні КМДА № 829 від 11 червня, передають Українські Новини.

Проєкт затверджено з урахуванням експертного звіту щодо розгляду проектної документації ТОВ "Експерт проект груп" від 19 грудня 2019 року.

Згідно з затвердженим техніко-економічними показниками проєкту: площа ділянки в межах проєктування 19,35 га, тривалість будівництва — 58,5 місяців, загальна вартість проєкту 495,2 млн гривень, у тому числі будівельно-монтажних робіт — 326,6 млн гривень, обладнання, меблів, інвентарю — 71,9 млн гривень.

У травні 2019 року Київська міська рада вирішила створити ландшафтний заказник місцевого значення "Труханів острів" на території островів Труханів і Міжмостний орієнтовною площею 27,44 га без вилучення земель у землекористувачів. КМДА доручила Управлінню екології та природних ресурсів передати ці території під охорону комунальних підприємств "Дарницьке лісопаркове господарство" і "Плесо". Територія, яка входить у створений ландшафтний заказник, представлена 14 озерами і листяним лісом. Передбачається, що надання статусу об'єкта природно-заповідного фонду зробить неможливим використання цих земель для забудови і допоможе зберегти природу.

Як повідомляли Українські Новини, Київ став 12-м у світовому рейтингу заторів і наблизився до чемпіонства через їх демографічне "дивацтва".

Відсутність продуманої стратегії організації трафіку призвело до того, що кожен киянин щорічно "викреслює з життя" вже 9 днів стояння в заторах.

Водночас у Кличка впевнені, що затори в столиці створюють не кияни, і пропонують вирішувати транспортний колапс державі.

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