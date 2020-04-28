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28 апреля 2020, вторник, 05:21 291
Общество 2020-04-28T05:21:02+03:00
Українські Новини
В Киеве создадут 17 новых зон отдыха. В каких районах появятся новые парки

В Киеве создадут 17 новых зон отдыха. В каких районах появятся новые парки

Кира Молчанова
Киев, КГГА, Туризм, Парки, Районы
Парк Киото. Киев. Фото Facebook Alexey Smolyakov
Парк Киото. Киев. Фото Facebook Alexey Smolyakov

Пока в столице проходит реконструкция зоопарка, вызвавшая неоднозначную реакцию среди архитекторов, в Киеве планируется создать 17 зеленых зон для туризма недалеко от жилых массивов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Новые парки недалеко от жилых массивов будут создаваться для туризма, прогулок жителей города, экскурсий и активного отдыха. Поэтому жители Киева получат возможность отдыхать в зеленой зоне недалеко от дома.

Здесь должны обустроить водные станции, спортивные площадки, установить современные контейнеры для мусора, туалеты и тому подобное. В зависимости от жилого массива, а также рекреационной нагрузки леса, территория буферного парка составит от пяти гектаров на один парк.

Зоны отдыха появятся в следующих районах:

Голосеевский район

  • Парк "Урочище Володарское" (Боярская ЛДС, Хотовское лесничество).

Дарницкий район

  • Парк "Красный хутор" (Дарницкое ЛПХ, Никольское лесничество).
  • Парк "Бортничи" (Дарницкое ЛПХ, Никольское лесничество).

Деснянский район

  • Парк "Здоровье" (Дарницкое ЛПХ, Днепровское лесничество).
  • Парк "Березка" (Дарницкое ЛПХ, Днепровское лесничество).
  • ПКиО "Победа" (Дарницкое ЛПХ, Днепровское лесничество).
  • Буферный парк "Быковня" (Дарницкое ЛПХ, Белодибровное лесничество).

Днепровский район

  • Парк возле ДВРЗ (Днепровское лесничество).
  • Парк "Победа" (Дарницкое ЛПХ, Днепровское лесничество).
  • Парк на ул. Олексы Довбуша (Дарницкое ЛПХ, Днепровское лесничество).

Оболонский район

  • Парк "Горенская" (Святошинское ЛПХ, Пуща-Водицкого лесничества, Киевское лесничество).
  • Парк "Жемчужина" (Святошинское ЛПХ, Киевское лесничество).

Подольский район

  • Парк "Виноградарь" (Святошинское ЛПХ, Пуща-Водицкого лесничества).

Святошинский район

  • Парк "Беличи" (Святошинское ЛПХ, Святошинское лесничество).
  • Парк "Коцюбинское" (Святошинское ЛПХ).
  • Парк "Святошин" (Святошинское ЛПХ, Святошинское лесничество).
  • Парк "Беличанский лес".

Как сообщали УКраїнські Новини, в Киеве решили построить еще один пешеходный мост – от Оболонской набережной до острова Оболонского. Строительство будет завершено до конца нынешнего года.

Ранее Киевская городская государственная администрация пообещала заменить поврежденное стекло на мосту Кличко, после появления новых трещин и ослабевших тросов у основания одного из ограждений.

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