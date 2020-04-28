В Киеве создадут 17 новых зон отдыха. В каких районах появятся новые парки

Пока в столице проходит реконструкция зоопарка, вызвавшая неоднозначную реакцию среди архитекторов, в Киеве планируется создать 17 зеленых зон для туризма недалеко от жилых массивов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Новые парки недалеко от жилых массивов будут создаваться для туризма, прогулок жителей города, экскурсий и активного отдыха. Поэтому жители Киева получат возможность отдыхать в зеленой зоне недалеко от дома.

Здесь должны обустроить водные станции, спортивные площадки, установить современные контейнеры для мусора, туалеты и тому подобное. В зависимости от жилого массива, а также рекреационной нагрузки леса, территория буферного парка составит от пяти гектаров на один парк.

Зоны отдыха появятся в следующих районах:

Голосеевский район

Парк "Урочище Володарское" (Боярская ЛДС, Хотовское лесничество).

Дарницкий район

Парк "Красный хутор" (Дарницкое ЛПХ, Никольское лесничество).

Парк "Бортничи" (Дарницкое ЛПХ, Никольское лесничество).

Деснянский район

Парк "Здоровье" (Дарницкое ЛПХ, Днепровское лесничество).

Парк "Березка" (Дарницкое ЛПХ, Днепровское лесничество).

ПКиО "Победа" (Дарницкое ЛПХ, Днепровское лесничество).

Буферный парк "Быковня" (Дарницкое ЛПХ, Белодибровное лесничество).

Днепровский район

Парк возле ДВРЗ (Днепровское лесничество).

Парк "Победа" (Дарницкое ЛПХ, Днепровское лесничество).

Парк на ул. Олексы Довбуша (Дарницкое ЛПХ, Днепровское лесничество).

Оболонский район

Парк "Горенская" (Святошинское ЛПХ, Пуща-Водицкого лесничества, Киевское лесничество).

Парк "Жемчужина" (Святошинское ЛПХ, Киевское лесничество).

Подольский район

Парк "Виноградарь" (Святошинское ЛПХ, Пуща-Водицкого лесничества).

Святошинский район

Парк "Беличи" (Святошинское ЛПХ, Святошинское лесничество).

Парк "Коцюбинское" (Святошинское ЛПХ).

Парк "Святошин" (Святошинское ЛПХ, Святошинское лесничество).

Парк "Беличанский лес".

Как сообщали УКраїнські Новини, в Киеве решили построить еще один пешеходный мост – от Оболонской набережной до острова Оболонского. Строительство будет завершено до конца нынешнего года.

Ранее Киевская городская государственная администрация пообещала заменить поврежденное стекло на мосту Кличко, после появления новых трещин и ослабевших тросов у основания одного из ограждений.