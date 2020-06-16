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16 июня 2020, вторник, 14:46 3812
Судебная власть 2020-06-16T14:46:53+03:00
Українські Новини
Зеленский подал в суд на художника Пояркова за угрозы в его адрес

Зеленский подал в суд на художника Пояркова за угрозы в его адрес

Валерия Драгомирова
Суд, Угрозы, Насилие, Владимир Зеленский, Сергей Поярков
Сергей Поярков. Скриншот: YouTube/ НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым
Сергей Поярков. Скриншот: YouTube/ НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым

Президент Владимир Зеленский подал в суд на художника Сергея Пояркова за угрозы или насилие в его адрес.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Зеленский в данном судебном процессе является потерпевшим, а Поярков обвиняемым.

30 июня Шевченковский районный суд Киева рассмотрит это дело. Начало заседания в 13:30.

По данным СМИ,в конце 2019 года, в эфире "Прямого" канала Поярков на протяжении получаса грубо оскорблял Зеленского.

Во время эфира, Поярков назвал Зеленского "маленьким зеленым чмом" и другими нелестными эпитетами. Оскорбил он также семью президента, назвав его отца "тупым".

Как сообщали Українськi Новини, ранее Государственное бюро расследований вручило подозрение волонтеру Марусе Зверобой (Елена Самбул) по факту возможных угроз в адрес Президента Владимира Зеленского.


Недавно Зверобой снова обматерила Зеленского и пригрозила подвесить за ноги его семью. 

Тем временем Google предоставит ГБР видео Федины и Зверобой с возможными угрозами Зеленскому. В видео волонтер Зверобой называет Зеленского временно поставленным "гопником", а потом в нецензурной форме оскорбляет действующего президента и желает ему смерти.

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