Google предоставит ГБР видео Федины и Зверобой с возможными угрозами Зеленскому

Печерский районный суд разрешил Государственному бюро расследований изъять в компании Google (штат Калифорния, США) видео с возможными угрозами депутата Верховной Рады Софии Федины ("Европейская солидарность") и волонтера Маруси Зверобой (Елена Самбул) в адрес Президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в судебных материалах, передают Українські Новини.

Отмечается, что 19 февраля ГБР по согласованию с Офисом генерального прокурора обратилось в суд для предоставления временного доступа к документам, которые находятся во владении компании Google LLC.

Суд удовлетворил ходатайство ГБР и разрешил ознакомиться и изъять в компании Google информацию о Федине, которая создала на сервисе Google видеохостинге YouTube свой канал, путем изъятия в распечатанном виде или электронном виде, путем записи на оптический носитель информации (флэш-накопитель, оптический диск тому подобное).

Также следователь получит доступ к информации об обстоятельствах загрузки на YouTube видеозаписи с названием "София Федина и Маруся Зверобой. Львовский мега стрим... ибо кто-то думает, что бессмертен...", в частности: о месте и времени загрузки; IP- адресе, с которого прошла загрузки; данных о пользователе, который осуществил загрузку указанной видеозаписи.

Кроме того, Google предоставит оригиналы данной видеозаписи, а в случае невозможности предоставить оригинал - его копию.

Как сообщали Українськi Новини, 12 февраля ГБР вручило Федине подозрение в угрозах в адрес Зеленского.

10 февраля Печерский районный суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства Зверобой.

26 октября 2019 года было опубликовано видео, на котором Зверобой и нардеп от "Европейской солидарности" София Федына выражаются в отношении Президента Украины Владимира Зеленского в связи с его разговором с ветеранами в Золотом Луганской области.