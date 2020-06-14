У@буйте в Израиль: Зверобой обматерила Зеленского и пригрозила подвесить за ноги его семью

Ветеран АТО Елена Самбул, известная под прозвищем Маруся Зверобой, которой ранее суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства, высказалась о семье президента Украины Владимира Зеленского после того, как стало известно о заражении его жены коронавирусом.

Соответствующий пост она разместила у себя в Telegram-канале, пишет "Страна".

Так, скандальная ветеранша, которая уже проходит как подозреваемая по уголовному делу за угрозу в адрес президента, пригрозила, что Зеленского "подвесят за ноги", как это "сделали с царской семьей", и посоветовала ему как можно быстрее уезжать в Израиль. Кроме того, Зверобой обвинила Зеленского в том, что он "издевается над родными и детьми Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и ветеранов Грищенко".

Маруся Зверобой начала открыто угрожать Зеленскому. Ее сообщение - это набор оскорбительных и грубых фраз. Скриншот: t.me/marusyazvirobiy

"Интересно, требование активистки Маруси Звиробий к президенту Зеленскому "уй@бывать в Израиль, пока вас как царскую семью за ноги не повесили" - это антисемитизм или разжигание межнациональной розни?", - прокомментировал это заявление глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Как сообщали Українськi Новини, Google предоставит ГБР видео Федины и Зверобой с возможными угрозами Зеленскому. В видео волонтер Зверобой называет Зеленского временно поставленным "гопником", а потом в нецензурной форме оскорбляет действующего президента и желает ему смерти.

Ранее, 12 февраля, ГБР вручило Федине подозрение в угрозах в адрес Зеленского. 10 февраля Печерский районный суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства Зверобой.