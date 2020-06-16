Зеленський подав у суд на художника Пояркова за погрози на його адресу

Сергій Поярков. Скріншот: YouTube/ НІЧОГО СВЯТОГО з Сергієм Поярковим

Сергій Поярков. Скріншот: YouTube/ НІЧОГО СВЯТОГО з Сергієм Поярковим

Президент Володимир Зеленський подав в суд на художника Сергія Пояркова за погрози або насильство на його адресу.

Про це сказано в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зеленський в цьому судовому процесі є потерпілим, а Поярков обвинуваченим.

30 червня Шевченківський районний суд Києва розгляне цю справу. Початок засідання о 13:30.

За даними ЗМІ,наприкінці 2019 року, в ефірі "Прямого" каналу Поярков протягом півгодини грубо ображав Зеленського.

Під час ефіру, Поярков назвав Зеленського "маленьким зеленим чмо" та іншими невтішними епітетами. Образив він також родину президента, назвавши його батька "тупим".

Як повідомляли Українські Новини, раніше Державне бюро розслідувань вручило підозра волонтеру Марусі Звіробій (Олена Самбул) за фактом можливих погроз на адресу Президента Володимира Зеленського.

Тим часом Google надасть ДБР відео Федини і Звіробій з можливими погрозами Зеленському. У відео волонтер Звіробій називає Зеленського тимчасово поставленим "гопником", а потім в нецензурній формі ображає чинного президента і бажає йому смерті.