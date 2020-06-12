На ВНО-2020 пустят детей с повышенной температурой

Недавно закончилась дополнительная регистрация на ВНО в Украине, а на основную сессию ВНО смогут допускать некоторых учеников с повышенной температурой. Пропуск будет разрешен в случае наличия справки от врача о субфебрильной температуре. Об этом на брифинге заявил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, передает РБК-Украина.

"Температура 37,2, которая указана в протоколе, является ориентировочной, в первую очередь, при осуществлении термометрии на входе. Мы понимаем, что не все наши дети являются отличными по состоянию здоровья. Мы понимаем, что определенная категория наших детей с заболеваниями, среди которых может держаться так называемая субфебрильная температура. То есть температура может колебаться в пределах более высоких, чем это допускает санитарный врач. Поэтому мы советуем всем таким детям взять справки от лечебных учреждений, от семейных врачей, подтверждающих наличие субфебрильной температуры. В случае обнаружения (температуры - ред.) таким детям будет предоставлена ​​возможность зайти в пункт тестирования", - сказал Бойко.

Как сообщали Українськi Новини, внешнее независимое оценивание пройдет с 25 июня по 17 июля, результаты объявят до 29 июля.

Кроме того, Минздрав опубликовал рекомендации на ВНО в условиях карантина.