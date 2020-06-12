подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 июня 2020, пятница, 13:09 492
Общество 2020-06-12T13:30:01+03:00
Українські Новини
На ВНО-2020 пустят детей с повышенной температурой

На ВНО-2020 пустят детей с повышенной температурой

Ольга Фандорина
Карантин, Температура, ВНО, ВНО-2020
Температура, грипп, простуда. Фото: pinkycloud.com
Температура, грипп, простуда. Фото: pinkycloud.com

Недавно закончилась дополнительная регистрация на ВНО в Украине, а на основную сессию ВНО смогут допускать некоторых учеников с повышенной температурой. Пропуск будет разрешен в случае наличия справки от врача о субфебрильной температуре. Об этом на брифинге заявил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, передает РБК-Украина.

"Температура 37,2, которая указана в протоколе, является ориентировочной, в первую очередь, при осуществлении термометрии на входе. Мы понимаем, что не все наши дети являются отличными по состоянию здоровья. Мы понимаем, что определенная категория наших детей с заболеваниями, среди которых может держаться так называемая субфебрильная температура. То есть температура может колебаться в пределах более высоких, чем это допускает санитарный врач. Поэтому мы советуем всем таким детям взять справки от лечебных учреждений, от семейных врачей, подтверждающих наличие субфебрильной температуры. В случае обнаружения (температуры - ред.) таким детям будет предоставлена ​​возможность зайти в пункт тестирования", - сказал Бойко.

Как сообщали Українськi Новини, внешнее независимое оценивание пройдет с 25 июня по 17 июля, результаты объявят до 29 июля.

Кроме того, Минздрав опубликовал рекомендации на ВНО в условиях карантина

Больше новостей о: Карантин Температура ВНО ВНО-2020

Заканчивается дополнительная регистрация на ВНО в ...
У Нефедова надбавка в 600%, а у Новинского коронав...
С понедельника откроются пункты пропуска во всех а...
Зарегистрироваться на вступление в магистратуру мо...
С 1 июля Киев меняет условия льготного проезда. Кого это коснется
В Киеве третий день подряд растет количество новых инфицированных коронавирусом
Новости
Операторы ГРС обязаны предоставлять данные потребителей газа, чтобы они могли менять поставщика, — меморандум с МВФ 13:36
Модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди готовится к бою в смешанных единоборствах 13:35
В Киеве с 15 июня могут открыть часть пляжей 13:30
Киев вернет ограничения на работу ТЦ, рынков и детсадов, если вырастет количество больных 13:19
Количество новых случаев COVID-19 в Киевской области уменьшилось. Данные по районам 13:15
больше новостей
Пенсионный фонд направил на финансирование июньских пенсий еще 1,7 млрд гривен 22:47 Инфографика
Трудовая книжка
Запись в трудовой книжке – еще не гарантия пенсионных выплат. Как проверить свой стаж 07:00
Петр Порошенко в ГБР Украины. Фото: ГБР
ГБР показало видео, как Порошенко убегает через черный ход от вручения ему подозрения 06:31 Видео
Из-за бездействия Кличко каждый киевлянин ежегодно "вычеркивает из жизни" уже 9 дней стояния в пробках 06:29 Инфографика
Меморандум с МВФ. Что будет с пенсионным возрастом в Украине 05:15
больше новостей
Петр Порошенко в ГБР Украины. Фото: ГБР
ГБР показало видео, как Порошенко убегает через черный ход от вручения ему подозрения 06:31 Видео
Главная ошибка Порошенко в том, что он считает себя президентом Украины, — Зеленский 11:25
"Нефтегаз Украины" отозвал Юрия Витренко из состава Набсовета "Укрнафты" 18:37
Порошенко сообщают о подозрении. Скриншот видео ГБР
Порошенко пытался покинуть здание ГБР, когда ему сообщали о подозрении 17:26
Богдан ответил Зеленскому: вы превратили абсолютную власть в посмешище 18:31
больше новостей
Киев вернет ограничения на работу ТЦ, рынков и детсадов, если вырастет количество больных
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok