Программа Кабмина предусматривает организацию следующего учебного года в условиях пандемии

Программа деятельности Кабинета Министров предусматривает организацию образовательного процесса в новом учебном году (2020/2021) в условиях пандемии COVID-19.

Об этом говорится в Программе деятельности Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

Так, в разделе краткосрочные приоритеты деятельности правительства есть пункт касательно подготовки образовательных учреждений к учебному году 2020/2021 и организации образовательного процесса в условиях пандемии.

Кроме этого, среди краткосрочных приоритетов Кабмин выделил организацию дистанционного обучения, завершения учебного года 2019/2020, проведение внешнего независимого оценивания и вступительной кампании в учреждения образования в 2020 году.

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