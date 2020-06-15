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15 июня 2020, понедельник, 13:40 1234
Кабмин 2020-06-15T14:15:01+03:00
Українські Новини
Программа Кабмина предусматривает организацию следующего учебного года в условиях пандемии

Программа Кабмина предусматривает организацию следующего учебного года в условиях пандемии

Анна Рудык
Кабмин, ВУЗ, ВНО, Учебный год
Школа. Фото: pixabay
Школа. Фото: pixabay

Программа деятельности Кабинета Министров предусматривает организацию образовательного процесса в новом учебном году (2020/2021) в условиях пандемии COVID-19.

Об этом говорится в Программе деятельности Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

Так, в разделе краткосрочные приоритеты деятельности правительства есть пункт касательно подготовки образовательных учреждений к учебному году 2020/2021 и организации образовательного процесса в условиях пандемии.

Кроме этого, среди краткосрочных приоритетов Кабмин выделил организацию дистанционного обучения, завершения учебного года 2019/2020, проведение внешнего независимого оценивания и вступительной кампании в учреждения образования в 2020 году.  

Как сообщали Українськi Новини, МОН просит разрешить посещение учебных заведений для контрольных, лабораторных и практических работ.

Ранее в Минобразования назвали даты ВНО-2020.

Также сегодня в Украине пройдет пробное ВНО по украинскому языку в онлайн-режиме.

Кроме того, через КПВВ "Станица Луганская" начали пропускать абитуриентов на ВНО.

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Программа Кабмина предусматривает организацию следующего учебного года в условиях пандемии
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