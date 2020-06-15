Программа Кабмина предусматривает организацию следующего учебного года в условиях пандемии

Программа деятельности Кабинета Министров предусматривает организацию образовательного процесса в новом учебном году (2020\/2021) в условиях пандемии COVID-19. Об этом говорится в Программе деятельности Кабинета Министров, передают Українськi Новини. Так, в разделе краткосрочные приоритеты деятельности правительства есть пункт касательно подготовки образовательных учреждений к учебному году 2020\/2021 и организации образовательного процесса в условиях пандемии. Кроме этого, среди краткосрочных приоритетов Кабмин выделил организацию дистанционного обучения, завершения учебного года 2019\/2020, проведение внешнего независимого оценивания и вступительной кампании в учреждения образования в 2020 году. Как сообщали Українськi Новини, МОН просит разрешить посещение учебных заведений для контрольных, лабораторных и практических работ. Ранее в Минобразования назвали даты ВНО-2020. Также сегодня в Украине пройдет пробное ВНО по украинскому языку в онлайн-режиме. Кроме того, через КПВВ "Станица Луганская" начали пропускать абитуриентов на ВНО.