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14 июня 2020, воскресенье, 12:20 817
Транспорт 2020-06-14T12:21:51+03:00
Українські Новини
Возобновление авиасообщения. Куда можно полететь уже завтра

Возобновление авиасообщения. Куда можно полететь уже завтра

Кира Молчанова
Авиасообщение, Перелеты, Мининфраструктуры, Владислав Криклий, возобновление авиасообщения
Самолет. Фото: pixabay.com
Самолет. Фото: pixabay.com

В Украине уже возобновлены внутренние авиаперелеты, а теперь Правительство открыло пункты пропуска в украинских аэропортах и разрешило въезд для иностранцев, хотя и не для всех.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Так, въезд разрешен иностранцам, в чьих странах нет значительного распространения коронавируса. Также эти иностранцы должны были находиться на территории своих государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение.

Кроме того, с 15 июня украинцев готовы принять:

  • Албания, США - без ограничений на границе;
  • Великобритания - с соблюдением карантина 14 дней;
  • Турция - без ограничений на границе и тестированием по прибытию.

С 27 июня:

  • Тунис - с тестированием по прибытию;

Будет рассмотрена возможность открытия границ после улучшения эпидемической ситуации в Украине с 1 июля.

  • Кипр;
  • Черногория;
  • Грузия;
  • Греция.

Куда можно полететь с 15 июня. Фото: Facebook Vladyslav KrykliiКуда можно полететь с 15 июня. Фото: Facebook Vladyslav Kryklii

Как сообщали Українські Новини, МОЗ намерено установить, что при показателе заболеваемости коронавирусом в более 40 активно болеющих на 100 тыс. населения страна будет отнесена к "красной зоне" по эпидемической ситуации. Гостей из таких стран в Украину не пустят.

Министерство иностранных дел Украины провело мониторинг планов зарубежных стран по возобновлению регулярного авиасообщения.

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