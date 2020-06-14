Возобновление авиасообщения. Куда можно полететь уже завтра

В Украине уже возобновлены внутренние авиаперелеты, а теперь Правительство открыло пункты пропуска в украинских аэропортах и разрешило въезд для иностранцев, хотя и не для всех. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Так, въезд разрешен иностранцам, в чьих странах нет значительного распространения коронавируса. Также эти иностранцы должны были находиться на территории своих государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение. Кроме того, с 15 июня украинцев готовы принять: Албания, США - без ограничений на границе; Великобритания - с соблюдением карантина 14 дней; Турция - без ограничений на границе и тестированием по прибытию. С 27 июня: Тунис - с тестированием по прибытию; Будет рассмотрена возможность открытия границ после улучшения эпидемической ситуации в Украине с 1 июля. Кипр; Черногория; Грузия; Греция. Куда можно полететь с 15 июня. Фото: Facebook Vladyslav Kryklii Как сообщали Українські Новини, МОЗ намерено установить, что при показателе заболеваемости коронавирусом в более 40 активно болеющих на 100 тыс. населения страна будет отнесена к "красной зоне" по эпидемической ситуации. Гостей из таких стран в Украину не пустят. Министерство иностранных дел Украины провело мониторинг планов зарубежных стран по возобновлению регулярного авиасообщения.