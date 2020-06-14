Возобновление авиасообщения. Куда можно полететь уже завтра

В Украине уже возобновлены внутренние авиаперелеты, а теперь Правительство открыло пункты пропуска в украинских аэропортах и разрешило въезд для иностранцев, хотя и не для всех.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Так, въезд разрешен иностранцам, в чьих странах нет значительного распространения коронавируса. Также эти иностранцы должны были находиться на территории своих государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение.

Кроме того, с 15 июня украинцев готовы принять:

Албания, США - без ограничений на границе;

Великобритания - с соблюдением карантина 14 дней;

Турция - без ограничений на границе и тестированием по прибытию.

С 27 июня:

Тунис - с тестированием по прибытию;

Будет рассмотрена возможность открытия границ после улучшения эпидемической ситуации в Украине с 1 июля.

Кипр;

Черногория;

Грузия;

Греция.

Куда можно полететь с 15 июня. Фото: Facebook Vladyslav Kryklii

Как сообщали Українські Новини, МОЗ намерено установить, что при показателе заболеваемости коронавирусом в более 40 активно болеющих на 100 тыс. населения страна будет отнесена к "красной зоне" по эпидемической ситуации. Гостей из таких стран в Украину не пустят.

Министерство иностранных дел Украины провело мониторинг планов зарубежных стран по возобновлению регулярного авиасообщения.