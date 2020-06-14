В МОЗ рассказали, гости из каких стран будут проходить обсервацию, а из каких не будут

США, Бразилия и Россия сейчас являются мировыми лидерами по заболевамости коронавирусом. Министерство здравоохранения намерено установить, что при показателе заболеваемости коронавирусом в более 40 активно болеющих на 100 тыс. населения страна будет отнесена к "красной зоне" по эпидемической ситуации.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Красная зона - это страны, которые с распространением коронавирусной болезни... с худшей эпидемической ситуацией, которая есть в том числе и в Украине. Мы это определяем по показателю количества активных заболеваний на 100 тыс. населения... Этот показатель мы будем устанавливать 40 на 100 тыс.", - сказал он.

Степанов отметил, что граждане стран "красной зоны", прилетающие в Украину, должны будут пройти обсервацию или самоизоляцию, в отличии от стран "зеленой зоны".

При этом любой иностранец, прибывающий в Украину, должен иметь страховой полис, который может покрыть расходы на лечение коронавирусной болезни.

Степанов уточнил, что Минздрав будет публиковать список стран, отнесенных к разным зонам.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство иностранных дел констатирует, что многие иностранные государства, открывая границы для путешественников, требуют прохождения туристами 14-дневного карантина.

Возобновление международных авиаперевозок пассажиров в Украине запланировано на 15 июня. Греция и Турция выразили готовность возобновить авиасообщение с Украиной с 1 июля.