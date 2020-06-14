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14 июня 2020, воскресенье, 15:51 386
Транспорт 2020-06-14T15:52:03+03:00
Українські Новини
Украина восстанавливает международное авиасообщение. Куда полетят самолеты с понедельника

Украина восстанавливает международное авиасообщение. Куда полетят самолеты с понедельника

Надежда Комендантова
Самолеты, авиарейсы, Аэропорт
Самолет. Фото: pic2.me
Самолет. Фото: pic2.me

В то время, как в Украине уже возобновлены внутренние авиаперелеты, Международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) намерен обслужить 13 международных рейсов из Киева в страны Европы и Азии 15 июня.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло, передают Українськi Новини.

Согласно им, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" намерена осуществить рейсы в Кишинев (Молдова, вылет в 08:00), в Остенде (Бельгия, 08:50), в Амстердам (Нидерланды, 14:00,) и Вильнюс (Литва, 16:30).

В Минск (Беларусь) в 10:10 отправятся самолеты авиакомпании Belavia и Etihad Airways, а также в 20:05 еще раз Belavia.

Авиакомпания Air India выполнит рейс в Ахмедабад (Индия, вылет в 13:30), Flydubai - в Дубай (ОАЭ, 15:10), Israir - в Тель-Авив (Израиль, 16:10).

В Амстердам в 14:00 отправятся самолеты компаний KLM/Air France и Delta Air Lines.

Кроме того, в этот день запланированы внутренние рейсы компании Wind Rose в Одессу (10:10, 20:15), Днипро (10:05) и Харьков (20:55).

Все рейсы будут обслуживаться в терминале D.

В то же время 15 июня ожидается прибытие 3 рейсов из Амстердама, 3 рейсов из Минска, Дели, Дубая, Остенде, Тель-Авива, 2 из Днипра и Одессы.

Киевский аэропорт им. Сикорского намерен обслужить 3 рейса 15 июня

Тем временем, по информации на онлайн-табло, международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского намерен обслужить 3 рейса 15 июня, из них один международный и два внутренних.

Ожидается рейс авиакомпании "Мотор Сич" из Киева в Запорожье в 20:00.

Принять в понедельник аэропорт планирует рейсы из Запорожья "Мотор Сичи" в 08:50 и из Минска авиакомпании Belavia в 23:40.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин разрешил возобновить внутренние авиаперевозки с 5 июня, международные - с 15 июня.

Тем временем, правительство открыло пункты пропуска в украинских аэропортах и разрешило въезд для иностранцев, хотя и не для всех.

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