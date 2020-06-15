Наслідки негоди у Києві: затоплений Поділ і завалені деревами машини

У понеділок стихія в центрі Києва поламала дерева і пошкодила припарковані під ними авто, через що утворилися значні затори. Про це повідомляє "Київ оперативний" з посиланням на очевидців і публікує фотографії наслідків негоди. Так, дерево впало на автомобілі, припарковані у дворі будинку на вулиці Олегівській, 36. В одному з автомобілів був водій, який, почувши шум, встиг вискочити з машини. Дерево впало на машину у Києві. Фото: Facebook "Київ оперативний" На вулиці Січових Стрільців дерево впало на дорогу і порвало дроти. Утворився великий затор. Деякі автомобілісти навіть допомагали комунальникам прибирати гілки, щоб швидше проїхати. Дерево впало на дорогу в Києві. Фото: Facebook "Київ оперативний" Дерево перегородило дорогу. Фото: Facebook "Київ оперативний" Тим часом на Подолі автомобілі змушені їхати по калюжі, що досягає висоти коліс. В коментарях очевидці повідомляють, що негода зачепила далеко не всі райони Києва. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=Qzjbbiz1L3E" frameborder="0" allowfullscreen> Як повідомляли Українські Новини, синоптики пояснили погодні аномалії – незвично теплу і безсніжну зиму, квітень без опадів, прохолодний травень – змінами клімату на землі. Народний синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні. Крім того, літо 2020 теж буде неспокійним з погодної точки зору. Синоптики прогнозують екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду влітку-2020.