Наслідки негоди у Києві: затоплений Поділ і завалені деревами машини

Дерево впало на машину у Києві. Фото: Facebook "Київ оперативний"

Дерево впало на машину у Києві. Фото: Facebook "Київ оперативний"

У понеділок стихія в центрі Києва поламала дерева і пошкодила припарковані під ними авто, через що утворилися значні затори.

Про це повідомляє "Київ оперативний" з посиланням на очевидців і публікує фотографії наслідків негоди.

Так, дерево впало на автомобілі, припарковані у дворі будинку на вулиці Олегівській, 36.

В одному з автомобілів був водій, який, почувши шум, встиг вискочити з машини.

Дерево впало на машину у Києві. Фото: Facebook "Київ оперативний"

На вулиці Січових Стрільців дерево впало на дорогу і порвало дроти. Утворився великий затор. Деякі автомобілісти навіть допомагали комунальникам прибирати гілки, щоб швидше проїхати.

Дерево впало на дорогу в Києві. Фото: Facebook "Київ оперативний"

Дерево перегородило дорогу. Фото: Facebook "Київ оперативний"

Тим часом на Подолі автомобілі змушені їхати по калюжі, що досягає висоти коліс.

В коментарях очевидці повідомляють, що негода зачепила далеко не всі райони Києва.

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