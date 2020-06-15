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15 червня 2020, понеділок, 17:40 6
Суспільство 2020-06-15T18:45:02+03:00
Українські Новини
Наслідки негоди у Києві: затоплений Поділ і завалені деревами машини

Наслідки негоди у Києві: затоплений Поділ і завалені деревами машини

Кира Молчанова
Негода, дощ, Негода в Києві, Злива
Дерево впало на машину у Києві. Фото: Facebook
Дерево впало на машину у Києві. Фото: Facebook "Київ оперативний"

У понеділок стихія в центрі Києва поламала дерева і пошкодила припарковані під ними авто, через що утворилися значні затори.

Про це повідомляє "Київ оперативний" з посиланням на очевидців і публікує фотографії наслідків негоди.

Так, дерево впало на автомобілі, припарковані у дворі будинку на вулиці Олегівській, 36.

В одному з автомобілів був водій, який, почувши шум, встиг вискочити з машини.

Дерево впало на машину у Києві. Фото: Facebook Дерево впало на машину у Києві. Фото: Facebook "Київ оперативний"

На вулиці Січових Стрільців дерево впало на дорогу і порвало дроти. Утворився великий затор. Деякі автомобілісти навіть допомагали комунальникам прибирати гілки, щоб швидше проїхати.

Дерево впало на дорогу в Києві. Фото: Facebook Дерево впало на дорогу в Києві. Фото: Facebook "Київ оперативний"

Дерево перегородило дорогу. Фото: Facebook Дерево перегородило дорогу. Фото: Facebook "Київ оперативний"

Тим часом на Подолі автомобілі змушені їхати по калюжі, що досягає висоти коліс.

В коментарях очевидці повідомляють, що негода зачепила далеко не всі райони Києва.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики пояснили погодні аномалії – незвично теплу і безсніжну зиму, квітень без опадів, прохолодний травень – змінами клімату на землі. 

Народний синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Крім того, літо 2020 теж буде неспокійним з погодної точки зору. Синоптики прогнозують екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду влітку-2020.

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