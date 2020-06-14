Понедельник в Киеве начнется с кратковременной облачности и дождей

15 июня в Киеве переменная облачность, ночью местами небольшой, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +16...+18 градусов, днем +26...+28 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, днем местами грозы, ветер восточный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью +10...+17 градусов, днем +21...+26 градусов.

В Карпатах ночью местами небольшой, днем кратковременный дождь, температура ночью +11...+16 градусов, днем +11...+16 градусов.

В Моршине ночью местами небольшой, днем кратковременный дождь, температура ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов.

В Трускавце ночью местами небольшой, днем кратковременный дождь, температура ночью +12...+14 градусов, днем +23...+25 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь (ночью местами), температура ночью +15...+17 градусов, днем +23...+25 градусов.

На севере Украины переменная облачность, кратковременный дождь (ночью местами), днем грозы, в Сумской и Черниговской областях град и шквалы 15-20 м/с, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +13...+19 градусов, днем +23...+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь (ночью местами), днем грозы, в Полтавской и Днепропетровской областях местами град и шквалы 15-20 м/с, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +12...+19 градусов, днем +23...+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, кратковременный дождь (ночью местами), днем грозы, местами град, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +14...+20 градусов, днем +27...+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, кратковременный дождь (ночью местами), днем грозы, в Херсонской и Запорожской областях местами град и шквалы 15-20 м/с, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +23...+28 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью местами небольшой, днем кратковременный дождь, днем местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +23...+28 градусов.

В Ялте ночью местами небольшой, днем кратковременный дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +25...+27 градусов.

14 июня в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +19...+24 градусов, в Днепре в пределах Киева +21 градус.

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют, что аномально жаркую второй половины июня остудят шквалы и грозы циклона.

Тем временем, народный синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.