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15 июня 2020, понедельник, 14:52 3854
Судебная власть 2020-06-15T16:15:02+03:00
Українські Новини
Суд рассмотрит меру пресечения Порошенко 18 июня

Суд рассмотрит меру пресечения Порошенко 18 июня

Валерия Драгомирова
Суд, мера пресечения, Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Печерский районный суд Киева 18 июня рассмотрит избрание для бывшего президента Петра Порошенко, которому сообщили о подозрении, меры пресечения.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

Ходатайство было подано в суд несколько дней назад.

При этом источник не уточнил, какую меру пресечения просят прокуроры.

Он добавил, что правоохранительные органы будут учитывать действия Порошенко и, возможно, изменят свое ходатайство о мере пресечения.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему президенту Петру Порошенко. Подозрение касается незаконного назначения Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки.


Кроме того, Порошенко пытался покинуть здание ГБР, когда ему сообщали о подозрении. 

А после "побега" из Госбюро расследований Порошенко ворвался к генпрокурору Ирине Венедиктовой. Она считает целью визита экс-президента Петра Порошенко в Офис генпрокурора создание очередного шоу.

Тем временем ГБР намерено еще много раз вызывать Порошенко на допросы

 

 
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Суд рассмотрит меру пресечения Порошенко 18 июня
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