Суд рассмотрит меру пресечения Порошенко 18 июня

Печерский районный суд Киева 18 июня рассмотрит избрание для бывшего президента Петра Порошенко, которому сообщили о подозрении, меры пресечения.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

Ходатайство было подано в суд несколько дней назад.

При этом источник не уточнил, какую меру пресечения просят прокуроры.

Он добавил, что правоохранительные органы будут учитывать действия Порошенко и, возможно, изменят свое ходатайство о мере пресечения.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему президенту Петру Порошенко. Подозрение касается незаконного назначения Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки.



Кроме того, Порошенко пытался покинуть здание ГБР, когда ему сообщали о подозрении.



А после "побега" из Госбюро расследований Порошенко ворвался к генпрокурору Ирине Венедиктовой. Она считает целью визита экс-президента Петра Порошенко в Офис генпрокурора создание очередного шоу.



Тем временем ГБР намерено еще много раз вызывать Порошенко на допросы.