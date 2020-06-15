Суд розгляне запобіжний захід Порошенку 18 червня

Печерський районний суд Києва 18 червня розгляне обрання запобіжного заходу для колишнього президента Петра Порошенка, якому повідомили про підозру.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

Клопотання було подано в суд кілька днів тому.

При цьому джерело не уточнило, про який запобіжний захід просять прокурори.

Воно додало, що правоохоронні органи будуть враховувати дії Порошенка і, можливо, змінять своє клопотання про запобіжний захід.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генерального прокурора повідомив про підозру колишньому президенту Петру Порошенку. Підозра щодо незаконного призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Крім того, Порошенко намагався покинути будівлю ДБР, коли йому повідомляли про підозру.

Тим часом ДБР має намір ще багато разів викликати Порошенко на допити.