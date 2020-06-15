Суд отменил запрет экс-замминистра культуры Лесничей посещать Офис Президента

Виктория Лесничая. Скриншот программы "Успешные люди с Анжелой Васильковской"

Виктория Лесничая. Скриншот программы "Успешные люди с Анжелой Васильковской"

Соломенский районный суд Киева отменил запрет бывшему заместителю министра культуры Виктории Лесничей посещать Офис Президента и Верховную Раду.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

При этом продлено обязательство Лесничей уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями по делу.

Также ей запрещено выезжать за границу до 13 июля.

Решение суда было принято 2 июня.

Как сообщали Українськi Новини, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказалась снять арест с имущества бывшего заместителя министра культуры Виктории Лесничей, которое было изъято в ходе обыска и арестовано.

Ранее бывшая заместитель министра культуры Виктория Лесничая, была задержана вместе с директором департамента Офиса Президента Кондзелей 13 ноября 2019 года.

Также 19 ноября она вышла из СИЗО после внесения за нее залога в размере 576 тыс. гривен. А 6 декабря суд арестовал имущество Виктории Лесничей.

Кроме того, Высший антикоррупционный суд запретил Лесничей посещать Офис Президента и Верховную Раду.