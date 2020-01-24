Экс-замминистру культуры Лесничей запретили приходить в Офис президента и Раду

Высший антикоррупционный суд запретил бывшему заместителю министра культуры Виктории Лесничей посещать Офис Президента и Верховную Раду. Об этом говорится в решении суда, передают Українськi Новини. Ей запрещено посещать админздания органов власти до 13 марта. Также она не может покидать страну, поскольку действует запрет на выезд за границу, а также город Киев. В силе остался также запрет на общение с подозреваемыми и свидетелями по делу. Решение суда было принято 13 января. Так, чиновницы Кондзеля и Лесничая причастны к взяткам за влияние на решения Кабмина. Ранее Офис президента Украины официально подтвердил информацию в СМИ о задержании сотрудниками НАБУ директора департамента общественной информации Офиса Президента Светланы Кондзели. Так, в Офисе Президента отметили, что для главы государства нет "своих" и "чужих".