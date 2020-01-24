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24 января 2020, пятница, 14:12 254
Судебная власть 2020-01-24T14:13:20+02:00
Українські Новини
Экс-замминистру культуры Лесничей запретили приходить в Офис президента и Раду

Экс-замминистру культуры Лесничей запретили приходить в Офис президента и Раду

Ольга Фандорина
Виктория Лесничая, Офис президента, Коррупция
Виктория Лесничая. Скриншот программы
Виктория Лесничая. Скриншот программы "Успешные люди с Анжелой Васильковской"

Высший антикоррупционный суд запретил бывшему заместителю министра культуры Виктории Лесничей посещать Офис Президента и Верховную Раду.

Об этом говорится в решении суда, передают Українськi Новини.

Ей запрещено посещать админздания органов власти до 13 марта.

Также она не может покидать страну, поскольку действует запрет на выезд за границу, а также город Киев.

В силе остался также запрет на общение с подозреваемыми и свидетелями по делу.

Решение суда было принято 13 января.

Так, чиновницы Кондзеля и Лесничая причастны к взяткам за влияние на решения Кабмина.

Ранее Офис президента Украины официально подтвердил информацию в СМИ о задержании сотрудниками НАБУ директора департамента общественной информации Офиса Президента Светланы Кондзели. Так, в Офисе Президента отметили, что для главы государства нет "своих" и "чужих".

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