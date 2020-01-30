Суд отказался снять арест с имущества экс-замминистра культуры Лесничей

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказалась снять арест с имущества бывшего заместителя министра культуры Виктории Лесничей, которое было изъято в ходе обыска и арестовано. Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Отменить арест просила защита Лесничей. Апелляционная жалоба была рассмотрена 24 января. В итоге суд отказался снять арест и оставил прежнее решение в силе.

Ранее суд арестовал изъятое у Лесничей удостоверение помощника-консультанта народного депутата, 4 банковские карты, копии документов, два ежедневника, визитные карточки, автомобиль марки BMW Х6, мобильный телефон Apple, денежные средства в сумме 2 700 долларов.

Как сообщали Українськi Новини, бывшая заместитель министра культуры Виктория Лесничая, была задержана вместе с директором департамента Офиса Президента Кондзелей 13 ноября 2019 года.

19 ноября она вышла из СИЗО после внесения за нее залога в размере 576 тыс. гривен.

6 декабря суд арестовал имущество Виктории Лесничей.

Высший антикоррупционный суд запретил Лесничей посещать Офис Президента и Верховную Раду.

Суд также отменил ношение электронного браслета для Лесничей.