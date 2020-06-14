Количество не готовых к ослаблению карантина областей увеличилось

После того, как 13 июня Киевская область выбыла из списка не соответствующих критериям для смягчения карантина, в Украине по состоянию на 14 июня к переходу к очередному этапу ослабления карантина не готовы десять областей и столица.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По данным Минздрава, перейти на следующий этап ослабления ограничений не готовы Киев и Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.

В указанных регионах и в Киеве на сегодняшний день уровень инцидентности (количества новых случаев COVID-19 за последние 7 дней в 100 тысяч населения) превышает 12, что пока исключает возможность снятия ограничений.

К ослаблению карантина не готовы уже 10 областей.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня, согласно которой каждая область переходит к следующему этапу ослабления карантина в случае достижения необходимых эпидемиологических показателей.

Также 13 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 648 до 31 154, количество умерших от заболевания увеличилось на 9 человек до 889.

Кроме того, в Украине усилят карантин при гиперболическом росте заболеваемости COVID-19 в 10 и более областях.