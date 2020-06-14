После рекордного скачка количество новых случаев COVID-19 в Украине упало до 648. За сутки умерли 9 человек

13 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 648 до 31 154, количество умерших от заболевания увеличилось на 9 человек до 889 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 14%, новых летальных случаев - снизилось на 10%.

Об этом говорится в сообщении Центр общественного здоровья, передают Українськi Новини.

"Подтверждено 31 154 случая COVID-19, из них 14 082 выздоровели, 889 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 648 случаев", - сказано в нем.

За сутки выздоровели 106 человек, умерли - 9.

Таким образом, 13 июня показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших, - 648 против 106.

Количество новых случаев заболевания 13 июня составило 2,1% от общего количества заболевших на 12 июня.

В целом в Украине исследованы 489 334 образца методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и 78 822 образца - методом иммуноферментного анализа (ИФА).

Всего заболевание подтверждено у 2 294 детей и 5 494 медиков.

В госпитализации нуждались 8 914 человек, в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких - 314 пациентов, а 22 240 больных находились на амбулаторном лечении.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (3 916), в Киеве (3 904) и Львовской области (2 797).

В Ривненской области зафиксировано 2 341 случай коронавирусной инфекции, в Киевской - 1 995 случаев, в Ивано-Франковской области - 1 728 случаев, в Закарпатской - 1 632, в Харьковской - 1 521, в Тернопольской - 1 427, в Винницкой - 1 393, в Волынской - 1 398, в Одесской - 1 099, в Житомирской - 1 045, в Днепропетровской - 998, в Кировоградской - 582, в Хмельницкой - 556 случаев.

543 случая выявлено в Черкасской области, 527 случаев - в Запорожской, 410 случаев - в Черниговской, 321 случай - в Николаевской, 292 случая - в Донецкой, 278 случаев - в Полтавской области, 215 случаев - в Сумской, 180 случаев - в Херсонской и 52 случая - в Луганской области.

Как сообщали Українські Новини, 12 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 753 до 30 506, количество умерших от заболевания - на 10 человек до 880.

11 июня было выявлено 683 новых случая коронавирусной инфекции, 10 июня - 689, 9 июня - 525 случаев.