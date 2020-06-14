Кількість не готових до ослаблення карантину областей зросла

Після того, як 13 червня Київська область вибула зі списку тих, що не відповідають критеріям для пом'якшення карантину, в Україні станом на 14 червня до переходу до чергового етапу ослаблення карантину не готові десять областей і столиця.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За даними Моз, перейти на наступний етап ослаблення обмежень не готові Київ і Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька та Чернігівська області.

У зазначених регіонах та в Києві на сьогоднішній день рівень інцидентності (кількості нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення) перевищує 12, що поки виключає можливість зняття обмежень.

До ослаблення карантину не готові вже 10 областей.

Раніше Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня згідно якої кожна область переходить до наступного етапу ослаблення карантину в разі досягнення необхідних епідеміологічних показників.

Також 13 червня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 648 до 31 154, кількість померлих від захворювання збільшилася на 9 осіб до 889.

Крім того, в Україні посилять карантин при гиперболическом зростання захворюваності COVID-19 в 10 областях.