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14 червня 2020, неділя, 17:06 13 Інфографіка
Суспільство 2020-06-14T18:30:01+03:00
Українські Новини
Кількість не готових до ослаблення карантину областей зросла

Кількість не готових до ослаблення карантину областей зросла

Надежда Комендантова
Карантин, Коронавірус, Карантин в Україні, пом'якшення карантину
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

Після того, як 13 червня Київська область вибула зі списку тих, що не відповідають критеріям для пом'якшення карантину, в Україні станом на 14 червня до переходу до чергового етапу ослаблення карантину не готові десять областей і столиця.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За даними Моз, перейти на наступний етап ослаблення обмежень не готові Київ і Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька та Чернігівська області.

У зазначених регіонах та в Києві на сьогоднішній день рівень інцидентності (кількості нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення) перевищує 12, що поки виключає можливість зняття обмежень.

До ослаблення карантину не готові вже 10 областей.До ослаблення карантину не готові вже 10 областей.

Раніше Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня згідно якої кожна область переходить до наступного етапу ослаблення карантину в разі досягнення необхідних епідеміологічних показників.

Також 13 червня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 648 до 31 154, кількість померлих від захворювання збільшилася на 9 осіб до 889.

Крім того, в Україні посилять карантин при гиперболическом зростання захворюваності COVID-19 в 10 областях.

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