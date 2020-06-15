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15 июня 2020, понедельник, 05:30 38
Финансы 2020-06-15T05:30:01+03:00
Українські Новини
После выходных гривна упала на 13 копеек, — курс НБУ

После выходных гривна упала на 13 копеек, — курс НБУ

Кира Молчанова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Курс валют, Официальный курс
Курс гривны
Курс гривны

После того, как Украина прожила выходные с укрепленной национальной валютой, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 июня, на 13,04 коп. до 26,7303 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12-14 июня, на 3,68 коп. до 26,5999 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,6909
1 доллар США 26,7303
1 швейцарский франк 28,2546
10 иен 2,4911
10 российских рублей 3,8410
1 евро 30,2119

Как сообщали Українські Новини, экономисты рассказали, с какими рисками может столкнуться украинская экономика для украинской экономики и как изменится курс гривны до 2023

Нацбанк в период с 9 по 14 июня устанавливал гривну по 26,6. На понедельник НБУ понизил курс гривны до 26,7 UAH/USD.

В Национальном банке сообщают, что потребительская инфляция ожидаемо оставалась ниже целевого диапазона.

В НБУ прогнозируют, что в апреле-июне экономика сократится на 11% в годовом исчислении.

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