Рост инфляции и падение и ВВП. НБУ прогнозирует сокращение экономики во 2-м квартале 2020

Пока в Украине гривна начала дорожать, Национальный банк ожидает, что в апреле-июне экономика сократится на 11% в годовом исчислении.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Вместе с тем сообщается, что инфляция в 2020 году несколько ускорится - до 6%.

Это довольно умеренный уровень роста потребительских цен для украинской экономики.

НБУ хочет, чтобы инфляция находилась в пределах целевого диапазона 5% ± 1 в. п.

Вследствие карантина для преодоления пандемии и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5,0% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы.

Наибольшее потрясение украинская экономика испытывает во 2-м квартале 2020 года.

По прогнозу НБУ, в апреле-июне экономика сократится на 11% в годовом исчислении, уровень безработицы вырастет до около 12%, а рост зарплат приостановится.

Как падение, так и восстановление будет неравномерным по видам деятельности.

Больше всего потеряют сектор услуг, розничная торговля, транспорт.

После окончания карантина эти сектора частично восстановятся, однако еще будут страдать из-за снижения спроса.

Туризм и связанные с ним авиационные услуги полноценно возобновятся только в следующем году.

Отдельные экспортные отрасли, в частности металлургия, потеряют, прежде всего, от сужения внешнего спроса в условиях глобального экономического кризиса.

Сохранится высокий спрос на продукцию сельского хозяйства.

Впрочем, ожидается меньший урожай зерновых из-за ухудшения погодных условий.

Вместе с восстановлением экономики в 2021 году заработные платы снова будут расти, а безработица вернется к докризисному уровню в 8-9%.

Ожидается, что потребительские настроения полностью восстановятся, а частное потребление в 2021-2022 годах будет расти темпами 5-7% в год.

Как сообщали Українські Новини, Всемирный банк спрогнозировал инфляцию и ВВП в Украине в 2020.

Всемирный банк также прогнозирует падение ВВП Украины на 3,5% при инфляции 8,9% в 2020 году.