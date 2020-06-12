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12 июня 2020, пятница, 11:55 72
Финансы 2020-06-12T13:00:03+03:00
Українські Новини
В мае высокими темпами дорожало молоко, яблоки и клубника, – НБУ

В мае высокими темпами дорожало молоко, яблоки и клубника, – НБУ

Ирина Николенко
НБУ, Инфляция, рост цен, цены на молоко, цены на клубнику
В мае цены на яблоки и клубнику выросли. Фото: pixabay.com
В мае цены на яблоки и клубнику выросли. Фото: pixabay.com

В то время, как в Национальном банке сообщают, что на восстановление экономики понадобиться больше времени чем прогнозировалось, потребительская инфляция ожидаемо оставалась ниже целевого диапазона. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.

"В мае 2020 потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 1,7% (с 2,1% в апреле). В месячном измерении цены выросли на 0,3%", – говорится в сообщении.

Потребительская инфляция ожидаемо оставалась ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п., а также была меньше по сравнению с траекторией прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за апрель.

Отмечается, инфляционное давление оставалось слабым прежде всего через ощутимое падение потребительского спроса на товары не первой необходимости.

Также инфляцию сдерживало удешевление энергоносителей, сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке, увеличение предложения овощей и "замораживание" цен на значительное количество услуг.

Базовая инфляция практически не изменилась по сравнению с апрелем и составляла 3,0% г / г.

Темпы роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки также практически не изменились (3,8% г / г).

Темпы роста стоимости услуг продолжали снижаться (до 8,4% г / г).

Под влиянием слабого спроса замедлялось подорожание аренды жилья, химической чистки, страхование, услуг ресторанов и других заведений общественного питания.

Указывается, высокими темпами дорожало молоко, а также фрукты, в частности яблоки из-за сокращения их предложения и клубника под влиянием менее благоприятных прошлогодних погодных условий.

Также значительно дешевле чем в прошлом году оставалась большинство овощей.

Темпы роста административно регулируемых цен снизились (до 3,5% г / г).

Сообщается, этому способствовало прежде всего снижение стоимости природного газа для населения через учет в тарифах низких цен на газ как на мировом, так и внутреннем рынках.

Цены на топливо продолжали падение (до 28,2% г / г), отражая существенное снижение мировых цен на нефть в последние месяцы.

В НБУ подчеркнули, что из-за карантина все еще отсутствует предложение отдельных видов товаров и услуг, поэтому существует вероятность, что после смягчения произойдет коррекция цен на такие товары и услуги.

Как сообщали Українські Новини, в апреле цены на мясо выросли, а на топливо упали до 18,2% из-за снижения мировых цен на нефть.

В НБУ прогнозируют, что в апреле-июне экономика сократится на 11% в годовом исчислении.

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