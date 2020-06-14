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14 июня 2020, воскресенье, 09:46 14
Финансы 2020-06-14T09:48:09+03:00
Українські Новини
Гривна укрепилась на выходных, — курс НБУ

Гривна укрепилась на выходных, — курс НБУ

Кира Молчанова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Курс валют, Официальный курс
Курс гривны
Курс гривны

В то время, как экономисты прогнозируют долгое восстановление экономики после карантина, регулятор повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12-14 июня, на 3,68 коп. до 26,5999 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день Нанбанк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 июня, на 0,45 коп. до 26,6367 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,6515
1 доллар США 26,5999
1 швейцарский франк 28,2182
10 иен 2,4847
10 российских рублей 3,8378
1 евро 30,1723

Как сообщали Українські Новини, экономисты рассказали, с какими рисками может столкнуться украинская экономика для украинской экономики и как изменится курс гривны до 2023

Нацбанк в период с 9 по 14 июня устанавливал гривну по 26,6. На понедельник НБУ понизил курс гривны до 26,7 UAH/USD.

В Национальном банке сообщают, что потребительская инфляция ожидаемо оставалась ниже целевого диапазона.

В НБУ прогнозируют, что в апреле-июне экономика сократится на 11% в годовом исчислении.

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