Гривна укрепилась на выходных, — курс НБУ

В то время, как экономисты прогнозируют долгое восстановление экономики после карантина, регулятор повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12-14 июня, на 3,68 коп. до 26,5999 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день Нанбанк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 июня, на 0,45 коп. до 26,6367 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,6515 1 доллар США 26,5999 1 швейцарский франк 28,2182 10 иен 2,4847 10 российских рублей 3,8378 1 евро 30,1723

Как сообщали Українські Новини, экономисты рассказали, с какими рисками может столкнуться украинская экономика для украинской экономики и как изменится курс гривны до 2023.

Нацбанк в период с 9 по 14 июня устанавливал гривну по 26,6. На понедельник НБУ понизил курс гривны до 26,7 UAH/USD.

В Национальном банке сообщают, что потребительская инфляция ожидаемо оставалась ниже целевого диапазона.

В НБУ прогнозируют, что в апреле-июне экономика сократится на 11% в годовом исчислении.