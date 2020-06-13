В Офисе президента вспышка коронавируса, — СМИ

В то время, как в Украине более 750 случаев коронавируса за сутки, последние два дня в Офисе президента и Управлении государственной охраны зафиксирована крупная вспышка коронавируса.

Об этом "Стране" сообщили источники в Офисе президента.

Так, коронавирусом заразился министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Кроме того, по данным телеграм-каналов, заразился и советник президента Украины Руслан Демченко.



Отмечается, что оба вчера были на переговорах с советником президента Франции в Париже, где встречались с внешнеполитическим советником лидера Франции Эммануэлем Бонном.

При этом диагноз по обоим стал известен вчера вечером.



Как сообщали Українськi Новини, Елена Зеленская заболела коронавирусом.

Зеленский откажется от личных встреч и поездок за пределы Киева из-за болезни жены.



Кроме того, Зеленский призвал быстро установить причины роста случаев коронавируса, чтобы не ужесточать карантин.



Тем временем в Киеве после трехдневного роста снизилось количество новых случаев коронавируса.