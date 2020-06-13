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13 июня 2020, суббота, 13:07 1205
Общество 2020-06-13T13:07:15+03:00
Українські Новини
В Офисе президента вспышка коронавируса, — СМИ

В Офисе президента вспышка коронавируса, — СМИ

Валерия Драгомирова
Коронавирус, Алексей Резников, Руслан Демченко, Коронавирус в Офисе президента
Офис Президента Украины. Фото: Facebook/ Офис президента
Офис Президента Украины. Фото: Facebook/ Офис президента

В то время, как в Украине более 750 случаев коронавируса за сутки, последние два дня в Офисе президента и Управлении государственной охраны зафиксирована крупная вспышка коронавируса.

Об этом "Стране" сообщили источники в Офисе президента.

Так, коронавирусом заразился министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Кроме того, по данным телеграм-каналов, заразился и советник президента Украины Руслан Демченко.


Отмечается, что оба вчера были на переговорах с советником президента Франции в Париже, где встречались с внешнеполитическим советником лидера Франции Эммануэлем Бонном.

При этом диагноз по обоим стал известен вчера вечером.

Как сообщали Українськi Новини, Елена Зеленская заболела коронавирусом.

Зеленский откажется от личных встреч и поездок за пределы Киева из-за болезни жены. 

Кроме того, Зеленский призвал быстро установить причины роста случаев коронавируса, чтобы не ужесточать карантин. 

Тем временем в Киеве после трехдневного роста снизилось количество новых случаев коронавируса. 

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