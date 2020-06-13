подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 июня 2020, суббота, 10:23 469
Общество 2020-06-13T10:25:45+03:00
Українські Новини
В Киеве после трехдневного роста снизилось количество новых случаев коронавируса

В Киеве после трехдневного роста снизилось количество новых случаев коронавируса

Валерия Драгомирова
Киев, Карантин, Коронавирус
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 12 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 72 человек до 3 838, умерших - на 2 человека до 87.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 72 человека. Двое больных умерли. На сегодня в столице уже 3 838 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Кличко добавил, что среди заболевших 34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет, 30 мужчин от 19 до 75 лет, а также 7 девочек в возрасте от 2 до 17 лет и 10-летний мальчик.

В том числе заболели 2 медика.

В больницы столицы 12 июня был госпитализирован 21 пациент, остальные находятся на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за сутки 32 человека, всего коронавирус преодолели 1 164 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки зафиксировано в Оболонском (16), Днепровском (9) и Голосеевском (8) районах.

Как сообщали Українськi Новини, Елена Зеленская заболела коронавирусом


Тем временем Зеленский призвал быстро установить причины роста случаев коронавируса, чтобы не ужесточать карантин. 

Больше новостей о: Киев Карантин Коронавирус

В Киеве после трехдневного роста снизилось количество новых случаев коронавируса
До конца адаптивного карантина осталось 9 дней. Какие действуют ослабления
Новости
Новый антирекорд. В Украине более 750 случаев коронавируса за сутки 10:52
В Киеве после трехдневного роста снизилось количество новых случаев коронавируса 10:23
Боевики 12 раз обстреляли позиции ООС, ранен военный 10:11
Доллар по 26,6. Как менялся официальный курс за неделю 09:46
Замминистра обороны задекларировал 50 биткоинов на 12,7 млн гривен и компанию в Чехии 09:11
больше новостей
Трудовая книжка
Запись в трудовой книжке – еще не гарантия пенсионных выплат. Как проверить свой стаж 07:00
Петр Порошенко в ГБР Украины. Фото: ГБР
ГБР показало видео, как Порошенко убегает через черный ход от вручения ему подозрения 06:31 Видео
Из-за бездействия Кличко каждый киевлянин ежегодно "вычеркивает из жизни" уже 9 дней стояния в пробках 06:29 Инфографика
"Укрзализныця" возобновляет движение еще 14 пригородных поездов. Список направлений 20:20
Журналист Казарин признался, что получил российский паспорт 13:50 Документ
больше новостей
Петр Порошенко в ГБР Украины. Фото: ГБР
ГБР показало видео, как Порошенко убегает через черный ход от вручения ему подозрения 06:31 Видео
Журналист Казарин признался, что получил российский паспорт 13:50 Документ
Трудовая книжка
Запись в трудовой книжке – еще не гарантия пенсионных выплат. Как проверить свой стаж 07:00
Общественные лидеры заявили о бездеятельности власти в вопросах пострадавших в результате агрессии РФ и войны в Украине 15:43 Пресс-релиз
Главная ошибка Порошенко в том, что он считает себя президентом Украины, — Зеленский 11:25
больше новостей
Сегодня 6-я годовщина освобождения Мариуполя от боевиков
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok