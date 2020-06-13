В Киеве после трехдневного роста снизилось количество новых случаев коронавируса

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 12 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 72 человек до 3 838, умерших - на 2 человека до 87.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 72 человека. Двое больных умерли. На сегодня в столице уже 3 838 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Кличко добавил, что среди заболевших 34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет, 30 мужчин от 19 до 75 лет, а также 7 девочек в возрасте от 2 до 17 лет и 10-летний мальчик.

В том числе заболели 2 медика.

В больницы столицы 12 июня был госпитализирован 21 пациент, остальные находятся на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за сутки 32 человека, всего коронавирус преодолели 1 164 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки зафиксировано в Оболонском (16), Днепровском (9) и Голосеевском (8) районах.

Как сообщали Українськi Новини, Елена Зеленская заболела коронавирусом.



Тем временем Зеленский призвал быстро установить причины роста случаев коронавируса, чтобы не ужесточать карантин.