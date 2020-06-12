Зеленский допустил ужесточение карантина из-за роста случаев коронавируса

Президент Владимир Зеленский, который получил отрицательный тест на коронавирус, просит Кабинет Министров быстро установить причины роста заболеваемости коронавирусом для принятия решения относительно "судьбы" ограничительных мер.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам традиционного селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского о предотвращении распространения COVID-19, передают Українськi Новини.

"В правительстве обеспокоены ростом числа больных коронавирусом второй день подряд. За последние сутки было подтверждено 683 новых случая инфицирования. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, зафиксировано также увеличение количества обращений с симптомами коронавируса, случаев пневмонии и госпитализации с признаками болезни. Очаги выявления новых больных коронавирусом рассеяны", - сказано в нем.

Зеленский отметил, что рост заболеваемости может наблюдаться из-за увеличения количества тестирований, поэтому призвал разобраться с причинами перед тем, как принимать решение об ужесточении ограничительных мер.

"Надо быстро установить причины роста заболеваемости. А до этого все соответствующие органы должны обращать внимание населения на необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице. Вижу, что люди ходят без масок. Только соблюдение мер безопасности защитит нас от угрозы заболеть и спасет нашу экономику от карантина", - сказал он.

В сообщении напоминается, что Киев и еще девять регионов не готовы переходить к следующему этапу смягчения карантина: Киевская, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области.

Как сообщали Українськi Новини, жена Зеленского Елена заболела коронавирусом и пребывает на лечении, изолированно от других членов семьи.



Тем временем в Украине подтвердили 29 753 случаев заболевания коронавирусом.