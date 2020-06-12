подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 июня 2020, пятница, 15:49 184
Президент 2020-06-12T16:45:03+03:00
Українські Новини
Зеленский допустил ужесточение карантина из-за роста случаев коронавируса

Зеленский допустил ужесточение карантина из-за роста случаев коронавируса

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский, который получил отрицательный тест на коронавирус, просит Кабинет Министров быстро установить причины роста заболеваемости коронавирусом для принятия решения относительно "судьбы" ограничительных мер.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам традиционного селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского о предотвращении распространения COVID-19, передают Українськi Новини.

"В правительстве обеспокоены ростом числа больных коронавирусом второй день подряд. За последние сутки было подтверждено 683 новых случая инфицирования. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, зафиксировано также увеличение количества обращений с симптомами коронавируса, случаев пневмонии и госпитализации с признаками болезни. Очаги выявления новых больных коронавирусом рассеяны", - сказано в нем.

Зеленский отметил, что рост заболеваемости может наблюдаться из-за увеличения количества тестирований, поэтому призвал разобраться с причинами перед тем, как принимать решение об ужесточении ограничительных мер.

"Надо быстро установить причины роста заболеваемости. А до этого все соответствующие органы должны обращать внимание населения на необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице. Вижу, что люди ходят без масок. Только соблюдение мер безопасности защитит нас от угрозы заболеть и спасет нашу экономику от карантина", - сказал он.

В сообщении напоминается, что Киев и еще девять регионов не готовы переходить к следующему этапу смягчения карантина: Киевская, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области.

Как сообщали Українськi Новини, жена Зеленского Елена заболела коронавирусом и пребывает на лечении, изолированно от других членов семьи.


Тем временем в Украине подтвердили 29 753 случаев заболевания коронавирусом

 

Больше новостей о: Карантин Коронавирус коронавирус в Украине

Елена Зеленская заболела коронавирусом
Зеленский после заражения его жены коронавирусом тоже сдал тест. Он оказался негативным
Новости
После небольшого роста гривна просела. Курс НБУ на 15 июня 16:56
В Харьковской области предлагают создать 7 районов вместо существующих 27 16:54 Карта
В Запорожской области сократят районы в 4 раза.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин предлагает уменьшить количество районов в Запорожской области в 4 раза 16:45
Дениса Маслова зарегистрировали депутатом "Слуги народа" вместо Ткаченко 16:44
Власти предлагают сократить количество районов во Львовской области с 20 до 7 16:34 Карта
больше новостей
Трудовая книжка
Запись в трудовой книжке – еще не гарантия пенсионных выплат. Как проверить свой стаж 07:00
Пенсионный фонд направил на финансирование июньских пенсий еще 1,7 млрд гривен 22:47 Инфографика
Петр Порошенко в ГБР Украины. Фото: ГБР
ГБР показало видео, как Порошенко убегает через черный ход от вручения ему подозрения 06:31 Видео
Из-за бездействия Кличко каждый киевлянин ежегодно "вычеркивает из жизни" уже 9 дней стояния в пробках 06:29 Инфографика
Меморандум с МВФ. Что будет с пенсионным возрастом в Украине 05:15
больше новостей
Петр Порошенко в ГБР Украины. Фото: ГБР
ГБР показало видео, как Порошенко убегает через черный ход от вручения ему подозрения 06:31 Видео
Главная ошибка Порошенко в том, что он считает себя президентом Украины, — Зеленский 11:25
"Нефтегаз Украины" отозвал Юрия Витренко из состава Набсовета "Укрнафты" 18:37
Порошенко сообщают о подозрении. Скриншот видео ГБР
Порошенко пытался покинуть здание ГБР, когда ему сообщали о подозрении 17:26
Общественные лидеры заявили о бездеятельности власти в вопросах пострадавших в результате агрессии РФ и войны в Украине 15:43 Пресс-релиз
больше новостей
Украина получила первый транш от МВФ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok